A Phuket, la più grande isola della Thailandia, è stato vietato l’attracco alla nave da crociera Costa Fortuna che ha a bordo 173 italiani, di cui 64interessati dalle restrizioni per lo sbarco nel Paese a causa dell'epidemia di coronavirus. La compagnia genovese Costa Crociere ha garantito che sono “tutti sani”, ma la Thailandia, così come altri Paesi nel mondo, sta limitando l’ingresso a chi sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni. La nave, come ha fatto sapere la compagnia, è ora in navigazione verso la Malesia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - ANTIVIRUS: L'ITALIA CHE RESISTE - LE TAPPE)

La compagnia: “Non ci sono casi sospetti”

“La situazione sanitaria a bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità”, ha precisato Costa Crociere, dicendosi “rammaricata dell’improvviso cambiamento di itinerario”. “Confermiamo, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei nostri ospiti e membri dell’equipaggio è un’assoluta priorità”, ha aggiunto.

La vicenda della Costa Mediterranea

Un’altra nave della stessa compagnia di navigazione italiana ha dovuto adeguarsi a un cambio di itinerario a causa delle restrizioni imposte da diversi Paesi esteri in seguito all'epidemia di Sars-CoV-2. Si tratta della Costa Mediterranea, inizialmente diretta in Madagascar e poi costretta a virare sulle Seychelles. Costa Crociere, anche in questo caso, ricorda che sulla nave "non ci sono casi sospetti tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio".

Nave bloccata in porto a Napoli

È invece ferma a Napoli la nave Gnv Majestic. Arrivata da Genova con 125 persone a bordo, è al momento bloccata nell’area della Nuova Meccanica Navale all’interno del porto della città partenopea dopo che a bordo 9 membri dell’equipaggio hanno cominciato a manifestare sintomi riconducibili al coronavirus. Si attendono ora gli accertamenti medici necessari.

Data ultima modifica 06 marzo 2020 ore 12:29