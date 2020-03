Il "comportamento esemplare" nella gestione dell’emergenza sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata per giorni al largo del Giappone a causa dell’emergenza Coronavirus, è valsa al comandante Gennaro Arma l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. A deciderlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come annunciato in un tweet del Quirinale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

La moglie: "Grazie presidente"

"Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella", ha detto la mogie di Arma, Mariana. "Apprendo ora questa notizia - ha spiegato all'Ansa - più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme". Il comandante, ora, si trova in quarantena in Giappone. La compagnia della nave, lo ha definito un “eroe” e la sua foto, mentre lasciava, per ultimo, da solo, la Diamond Princess il 2 marzo dopo l’ok allo sbarco, ha fatto il giro del mondo.