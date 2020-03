La Regione Lombardia ha deciso lo stop di "tutta l'attività ambulatoriale non urgente". L'assessore al Welfare della regione, Giulio Gallera, ha spiegato che questa è una delle nuove misure prese per recuperare personale da utilizzare nei reparti di terapia intensiva e pneumologia. Una misura che segue quella dello stop al 70% degli interventi programmati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni

"Voglio rassicurare i lombardi sul fatto che tutte le attività urgenti e non differibili, sia per i pazienti cronici che per il resto dei lombardi, verranno assicurate", ha rassicurato Gallera. "Dalla lettura dei dati emerge che quotidianamente abbiamo 200 persone in più da ricoverare nei nostri ospedali, per questo motivo abbiamo pensato di adottare, per un periodo di tempo contingentato, una misura straordinaria al fine di recuperare il maggior numero possibile di medici e infermieri nelle corsie e nei reparti. Il provvedimento decorrerà dall'inizio della prossima settimana e nelle prossime ore daremo le indicazioni operative necessarie, dopo un confronto con le associazioni categoria".

"Assumeremo 315 infermieri"

Inoltre, intervenendo a Unomattina su Rai 1, Gallera ha aggiunto: "Nei prossimi dieci giorni assumeremo 315 infermieri. Ringrazio i rettori perché abbiamo anticipato le sessioni di laurea degli infermieri e da qui ai prossimi 10 giorni assumeremo 315 infermieri che si stanno laureando. Noi avremmo voluto assumerli in un altro momento, non in una situazione di emergenza enorme come questa. Stiamo provando a correre a i ripari. Abbiamo chiesto e ottenuto norme molto flessibili, di poter richiamare anche il personale in quiescenza al lavoro, assumere con grande velocità".



