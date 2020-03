Apertura in forte rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 9 marzo, all'avvio ha segnato 216 punti base, contro i 178 della chiusura di venerdì 6. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,3% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Pesano l'emergenza coronavirus, il crollo del prezzo del greggio e dei mercati mondali (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Avvio di settimana pesante anche per la Borsa di Milano: l'ondata di vendite che si è riversata su Piazza Affari in apertura, dopo le nuove disposizioni del governo per fermare i contagi, non ha fatto aprire le contrattazioni. Sul Ftse Mib, infatti, solo Recordati ha aperto a -8% ed è stata subito sospesa, mentre gli altri 39 titoli non hanno fatto prezzo.

Venerdì 6 marzo lo spread aveva aperto a 184 punti base, 9 in più rispetto ai livelli della chiusura di giovedì. Poi aveva terminato in calo a 178 punti, dopo aver toccato un massimo di seduta di 191. A fine giornata il rendimento del decennale italiano era pari all'1,07%. Venerdì in profondo rosso per le Borse, anche a causa dell’effetto coronavirus. A Milano l'indice Ftse Mib aveva ceduto in apertura il 2,6% a 20.997 punti. Poi aveva chiuso ancora in calo, lasciando sul terreno il 3,5% a 20.799 punti. In due settimane, da quando c'è stato il primo contagio, il Ftse Mib ha perso il 17% che equivale a una capitalizzazione bruciata di oltre 95 miliardi di euro. Solo nella seduta di venerdì il listino principale ha mandato in fumo quasi 17 miliardi di euro (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Crollo anche per le altre principali Borse europee, con lo stoxx 600 - l'indice che copre circa il 90% del mercato azionario europeo - in calo del 3,6% e in fumo nella sola seduta di venerdì oltre 300 miliardi di euro. Avevano chiuso la giornata in rosso Parigi (-4,14%), Francoforte (-3,37%), Londra (-3,62%) e Madrid (-3,54%).

Data ultima modifica 09 marzo 2020 ore 09:14