Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 2 ottobre, ha aperto a 140,7 punti base, in leggero calo rispetto ai 142 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,86% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in leggero ribasso per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,25% a 21.872 punti. Avvio negativo anche sugli altri principali listini europei: Francoforte -0,34%, Parigi un più contenuto -0,19%, mentre fa peggio Londra che alle prime battute ha lasciato sul terreno lo 0,51% con l'ultimatum atteso da Boris Johnson alle Ue sulla Brexit.

L’andamento dell'1 ottobre

Martedì 1 ottobre, il differenziale ha chiuso in rialzo a 142 punti, con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,85%. Il differenziale in mattinata aveva sfiorato i 140 punti base (139,9) per poi ripiegare a 137, sui valori registrati in apertura dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del governo e la definizione di una Manovra da 29 miliardi di euro . Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,8% con il Ftse Mib a 21.927 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Seduta in negativo anche per le altre Borse europee in scia ai dati deludenti sul comparto manifatturiero del Vecchio Continente e degli Stati Uniti. Parigi ha ceduto l'1,41% con il Cac 40 a 5.597 punti, Francoforte ha lasciato l'1,32% con il Dax a 12.263 punti, mentre Londra ha perso lo 0,65% con il Ftse 100 a 7.360 punti.

Data ultima modifica 02 ottobre 2019 ore 09:14