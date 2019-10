Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 1 ottobre, ha aperto a 137 punti base, in leggero calo rispetto ai 139 della chiusura di ieri, dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del governo e la definizione di una Manovra da 29 miliardi di euro. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,87%% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 30 settembre



Ieri, lunedì 30 settembre, lo spread aveva chiuso in lieve calo a 139 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,81%, dopo un'apertura stabile rispetto alla chiusura di venerdì. La Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni in leggero calo a -0,04%, ma nel corso della giornata ha girato in positivo e ha chiuso a +0,41%, con il Ftse Mib a 22.107 punti. Chiusura in positivo per quasi tutte le altre principali Borse europee: Parigi +0,66% a 5.677 punti, Madrid +0,66% a 9.244, Francoforte +0,38% a 12.428. L'unica negativa Londra: -0,24%) a 7.408 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)