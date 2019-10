Un "compromesso equo e ragionevole", ma anche una "offerta finale". E' in questi termini la proposta formale di Boris Johnson all'Ue per cercare un accordo sulla Brexit entro il 31 ottobre ed evitare l'ipotesi d'un no deal. Lo svelano le anticipazioni di stralci del discorso del premier al congresso Tory di Manchester atteso oggi intorno all'ora di pranzo. Johnson avverte che se Bruxelles dirà no a questa "offerta finale", il suo governo interromperà i negoziati. E incita la platea Tory: "Lasciamo che la Brexit sia fatta. Noi possiamo, noi dobbiamo, noi vogliamo".

Media inglesi: "Nordirlanda in Ue fino al 2025"

Secondo quanto rivelato dai media britannici Johnson avrebbe raggiunto un accordo segreto con il Partito Unionista Democratico (Dup) nordirlandese per un "blocco bilaterale" Belfast-Dublino in base a cui l'Irlanda del Nord resterebbe soggetta alle normative comunitarie almeno fino al 2025 per prodotti agroalimentari e manufatti. Il Parlamento nordirlandese deciderebbe poi se conservare lo status quo, o adottare gli standard britannici. Sempre secondo i media locali questa proposta secondo cui l'Irlanda avrebbe "due frontiere per quattro anni" una volta terminato il periodo di transizione dopo il 2020, sarà accolta dal gelo delle capitali Ue.