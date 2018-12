Lo spread Btp/Bund (COS'È) chiude in rialzo a 313 punti base, dopo aver toccato un massimo di giornata a 318 punti. Questa mattina aveva aperto a quota 304. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è al 3,48%. Mercoledì 14 novembre il differenziale aveva chiuso a 309. Dopo un'apertura in rialzo (+0,45%), durante la giornata Piazza Affari rallenta e chiude in negativo perdendo lo 0,90%, con l'indice Ftse Mib a 18.905 punti. Ma i mercati azionari sono fiacchi in tutta Europa: Londra ha concluso in rialzo dello 0,06%, Parigi in ribasso dello 0,70% e Francoforte in calo dello 0,52%. Crolla la sterlina in seguito alla spaccatura all'interno del governo britannico con le dimissioni di tre ministri e una sottosegretaria dopo l'accordo di Londra con Bruxelles su una bozza per la Brexit.

L’andamento di mercoledì 14 novembre

Mercoledì 14 novembre, il differenziale di rendimento ha aperto a 314 punti, per poi toccare i 317 nella mattinata. La chiusura si è attestata a 309, con il rendimento del decennale italiano al 3,48%. Giornata in negativo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che ha terminato gli scambi in calo dello 0,78% a 19.077 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). A pesare è stata la lettera inviata da Roma a Bruxelles sulla manovra. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in calo. Sui listini del Vecchio continente hanno pesato, oltre che lo scontro tra Roma e Bruxelles, anche il calo del Pil della Germania e le incertezze sull'intesa per la Brexit.

