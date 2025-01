Viaggi di lavoro, quali spese si possono detrarre o dedurre? Le regole

Introduzione

Dopo le vacanze di Natale e Capodanno, si apre adesso un lungo periodo in cui non sono previste festività: le prossime date per pensare a staccare qualche giorno sono il 20 e il 21 aprile, in cui cadono Pasqua e Pasquetta del 2025. E se per l’estate mancano ancora diversi mesi, c’è chi vuole muoversi in anticipo per riuscire a scovare le migliori occasioni a prezzi più contenuti per prenotare le prossime vacanze.

Per i professionisti in questo contesto si pongono alcune domande: ci sono delle spese che possono essere scaricate dalla dichiarazione dei redditi? E se sì, quali sono? Le risposte possono essere importanti particolarmente per gli imprenditori e i liberi professionisti: se ad esempio ci si reca in una località per un convegno, e poi si decide di prolungare la permanenza per godersi la zona, cosa è consentito fare?