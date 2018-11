Un vertice straordinario sull'accordo per la Brexit è convocato per il 25 novembre, alle 9,30. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in una conferenza stampa congiunta col capo negoziatore dell'Unione Michel Barnier. Ieri sera, la premier Theresa May ha annunciato che il governo britannico ha approvato la bozza d'intesa sulla Brexit definita a Bruxelles. Ma fra i conservatori in Uk è caos: stamattina si è dimesso il ministro britannico per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara. Per quanto riguarda l'addio di Londra all'Ue, tocca adesso ai 27 Paesi membri dell'Unione sancire la svolta con il summit che si terrà fra 10 giorni. L’incontro darà il via all'iter verso le ratifiche parlamentari, entro il termine fissato da Londra per la sua uscita formale dall'Ue e l’avvio della fase di transizione di 21 mesi a partire dal 29 marzo 2019. Ma il periodo potrebbe anche essere esteso. (LE PROSSIME TAPPE DELLA BREXIT).

Tusk: “Triste per uscita amici britannici”

A spiegare le tappe è anche lo stesso Tusk. ”Nei prossimi giorni proseguiremo come segue. L'accordo ora viene analizzato dagli Stati membri. Alla fine di questa settimana, gli ambasciatori dei 27 si incontreranno per condividere la loro valutazione sull'intesa. Spero non ci siano troppi commenti. Discuteranno anche il mandato alla Commissione per la finalizzazione della dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. I ministri europei saranno coinvolti in questa procedura". "La Commissione intende concordare la dichiarazione sulla relazione futura col Regno Unito entro martedì - aggiunge -. Nelle 48 ore successive, gli Stati membri avranno il tempo di valutarla. Questo significa che gli sherpa dei 27 devono concludere il loro lavoro per giovedì. A quel punto, se non succede niente di straordinario, terremo una riunione del Consiglio europeo, per finalizzare e formalizzare l'accordo sulla Brexit". Tusk ha aggiunto: "Così come sono rattristato per la partenza degli amici britannici, farò di tutto per rendere questo addio il meno doloroso possibile, sia per voi, che per noi.

Barnier: “Momento importante, ma strada ancora lunga”

Sulla Brexit “è un momento molto importante. L'accordo concordato e' giusto ed equilibrato, assicura le frontiere dell'Irlanda e getta le basi per un'ambiziosa relazione futura. Ma abbiamo ancora una lunga strada davanti, con un lavoro intenso da fare, e non c'e' tempo da perdere". Così il capo negoziatore dell'Unione Michel Barnier in una dichiarazione alla stampa col presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

Si dimette il ministro per l'Irlanda del Nord

La decisione del governo May ha creato parecchi malumori anche all’interno dei conservatori, lo stesso partito del premier britannico. Ieri in serata ha iniziato a circolare l'ipotesi di un voto di sfiducia nei confronti di May, promosso proprio dai Tories. E stamattina si è dimesso il ministro britannico per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara. "Con molta tristezza e rammarico ho presentato la mia lettera di dimissioni da ministro dell'Irlanda del Nord al premier", ha scritto il 58enne esponente dei Tory in un tweet."Siamo una nazione orgogliosa e ci siamo ridotti ad obbedire alle regole fatte da altri Paesi che hanno dimostrato di non avere a cuore i nostri migliori interessi. Possiamo e dobbiamo fare meglio di questo. Il popolo del Regno Unito merita di meglio", ha aggiunto.

