Gas, le strategie del governo in caso di rialzo della domanda

Introduzione

Nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto più volte per tranquillizzare in merito alla fornitura e allo stoccaggio di gas. Si è diffuso infatti un certo allarme in seguito alla decisione dell’Ucraina di interrompere il contratto con Gazprom per la distribuzione di gas russo in Ue. Picchetto Fratin a Radio Radicale ha specificato che, a livello nazionale, la copertura è completa: "Abbiamo in questo momento uno stoccaggio che sfiora l'80%. Pertanto, riusciamo a fare fronte a quello che è anche il passaggio invernale dei prossimi due mesi sotto l'aspetto quantitativo". Il ministro ha poi avvertito che "bisogna avere massima attenzione sui prezzi", perché gli ultimi risvolti determinano comunque "una riduzione di quantitativi verso l'Europa", e "alcuni rischi di speculazione".