Apple sfonda quota 1.000 miliardi di dollari di valore

Apple è la prima società al mondo a valere 1.000 miliardi di dollari. Il traguardo è stato toccato brevemente alle 11.48 ora locale, le 17.48 italiane, per poi ripiegare. A spingere la corsa in Borsa delle ultime sedute per l’azienda di Cupertino è stata la trimestrale sopra le attese, con l'iPhone che continua a macinare ricavi. Apple valeva 350 miliardi di dollari nel 2011, quando il suo fondatore Steve Jobs è morto.

Il record e il possibile lancio dell’iPhone dual SIM

Apple ha toccato lo storico traguardo nonostante il mercato degli smartphone sia in rallentamento e nonostante il recente sorpasso di Huawei nelle vendite di telefonini: Apple è relegata, per la prima volta dal 2010, in terza posizione (dopo la società cinese e, al primo posto, Samsung). La notizia del record nel valore dell’azienda arriva nel giorno in cui Cupertino sembra esser pronto a lanciare un nuovo modello di iPhone dotato di tecnologia dual SIM. Rumors ed indiscrezioni in merito circolano già da diverso tempo. Ora, stando a quel che sostiene un sito specializzato, 9to5Mac, Apple avrebbe finalmente deciso di allinearsi alla concorrenza e dovrebbe lanciare tre modelli con questa tecnologia. Le parole 'dual SIM', infatti, sono comparse per la prima volta nel codice di una nuova versione beta del sistema operativo iOS 12.