Per il presidente della Repubblica, la strage di Piazza Fontana fu "uno strappo lacerante recato alla pacifica vita di una comunità e di una nazione". "Per nessuna ragione la vita di una sola persona può essere messa in gioco per un perverso disegno di carattere eversivo”, ha aggiunto. E ancora: "Il destino della nostra comunità non può essere preda dell'odio e della violenza"