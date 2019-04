L’Aquila, 10 anni fa il terremoto: la città tra dolore, ricostruzione e futuro. FOTO

Dei 19 procedimenti per cui c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio, 4 si sono conclusi con il riconoscimento in via definitiva delle responsabilità penali. Si tratta dei procedimenti per il crollo della Casa dello studente, quello sulla Commissione Grandi Rischi, quello per il crollo del Convitto Nazionale (3 vittime) e della facoltà di ingegneria