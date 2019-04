Terremoto a L’Aquila, dieci anni dopo: lo speciale di Sky Tg24

Il 6 aprile del 2009 un terribile terremoto ha distrutto la città de L’Aquila e i territori vicini. I numeri della tragedia sono noti: 309 vittime, 1.600 feriti, 65.000 sfollati. Tutti gli interventi, all'avanguardia nell'emergenza, si sono rivelati lenti nella fase di pianificazione e ricostruzione. A dieci anni dal terribile sisma, Sky TG24, venerdì 5 (a partire dalle 09:00) e sabato 6 aprile (a partire dalle 07:00 del mattino), dedica a questo doloroso anniversario una programmazione speciale, tornando a raccontare i centri colpiti e a seguire le celebrazioni ufficiali (Il confronto: 2009-2019).

Immagini, testimonianze e collegamenti live

Tonia Cartolano, Carola Di Nisio, Ilaria Iacoviello e Roberto Inciocchi saranno a L’Aquila, Onna, Assergi, Coppito e in altri comuni della zona con le telecamere di Sky TG24 per raccontare un pezzo di storia di questi luoghi e per mostrare a che punto è la ricostruzione dopo tanti anni. Come è si è trasformata la quotidianità degli abitanti, quelli che sono rimasti e quelli che sono dovuti andare via, e come le istituzioni stiano cercando di far tornare questi territori alla normalità. Luoghi divisi tra passato e futuro, dove è impossibile dimenticare il dolore di quei giorni, cui si aggiunge la paura di vedere l’abbandono di intere frazioni, mentre nel centro storico del capoluogo solo il 30 per cento degli edifici è tornato all’antica bellezza. Gli inviati, con le immagini e i collegamenti live, raccoglieranno le testimonianze di chi è sopravvissuto e ha dovuto ripensare la sua vita, dei soccorritori che sono intervenuti nel corso di quella interminabile notte tra macerie e urla disperate, di chi ha perso tutto, di chi si è preso la responsabilità della gestione del dramma, tra amministratori dell’epoca e quelli che ancora oggi lottano per la ricostruzione.

Gli ospiti

Ospiti l’allora sindaco de L’Aquila Massimo Cialente, e quello attuale Pierluigi Biondi, la presidente della provincia nel 2009 Stefania Pezzopane, Franco Gabrielli, che dopo il terremoto fu nominato prefetto de L’Aquila e vice commissario vicario dell'Emergenza Abruzzo, e la dirigente della Protezione Civile Titti Postiglione, che ha operato sui luoghi del terremoto. I contributi della programmazione speciale saranno disponibili sul sito e sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky Tg24.