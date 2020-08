Giallo Caronia, la morte di Viviana, la scomparsa di Gioele: le tappe

Lunedì 3 agosto la donna, una dj, scompare insieme al figlio Gioele, di 4 anni. Al marito, anche lui musicista, dice che sarebbe uscita con il bambino per andare in un centro commerciale di Milazzo. Percorre invece l’autostrada in direzione Palermo, tampona un furgoncino e lascia l’auto in una piazzola di sosta, per poi scomparire. Il corpo viene ritrovato l’8 agosto, si cerca ancora il figlio. Diverse le piste che seguono gli investigatori: dal suicidio all’incidente, fino all’omicidio