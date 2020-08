Caronia, trovato il corpo di Viviana Parisi. Si cerca il figlio Gioele

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno continuando a cercare il bambino di 4 anni che è scomparso con la madre il 3 agosto. Il cadavere della donna è stato ritrovato nei boschi a circa 500 metri dall’autostrada dove aveva avuto un incidente

Dopo il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, continuano le ricerche da parte delle forze dell’ordine del figlio Gioele, il bambino di 4 anni scomparso in Sicilia con la madre il 3 agosto dopo aver avuto un piccolo incidente in auto. Il corpo della donna è stato scoperto l’8 agosto nei boschi di Caronia, a 500 metri dall’autostrada in cui è avvenuto lo scontro. Gli investigatori stanno esaminando le videocamere e ascoltando i testimoni per capire cosa sia successo.

Le indagini degli investigatori leggi anche Caronia, il corpo ritrovato è di Viviana Parisi. Si cerca il figlio Si cerca di scoprire cosa abbia fatto Viviana Parisi nei venti minuti trascorsi tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant'Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente. Dopo lo scontro, è scesa dalla macchina camminando col bimbo in braccio lungo l'autostrada e facendo perdere le sue tracce.

Le ipotesi del medico legale La speranza è che la donna abbia affidato il bambino a qualcuno, ma un'altra ipotesi è che il piccolo sia morto e il suo corpo sia stato fatto a pezzi dai cinghiali. Il medico legale, infatti, ipotizza che Viviana Parisi sia morta lo stesso giorno della scomparsa e che il suo corpo oltre al deperimento per cause naturali e climatiche sia stato sfigurato da animali selvatici. L'8 agosto, nell'area dov'è stato trovato la salma della dj, è stato sequestrato un traliccio che regge cavi dell'energia elettrica per capire se la donna possa essersi gettata dall'alto dopo essere salita sull'impalcatura. Le prime conferme sull'identità del cadavere sono arrivate grazie alla fede al dito, all'interno della quale c'era scritto il nome del marito e la data delle nozze. Il corpo è stato ritrovato in stato di decomposizione e irriconoscibile con un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche, di cui una era al piede e l'altra è stata trovata tra gli alberi di una boscaglia non molto distante dal punto dell'autostrada A20 da cui Viviana si è allontanata.