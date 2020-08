Madre e bimbo scomparsi dopo incidente su autostrada Palermo-Messina

Una donna di 43 anni di Venetico (Messina), Viviana Parisi, risulta dispersa da ieri pomeriggio insieme al figlio di 4 anni. I due sono scomparsi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale nel Messinese, sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l'orientamento. A dare l’allarme è stato il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino. Proseguono le ricerche condotte dalla polizia di Stato, mentre la Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.