Gli Umbricelli (o strangozzi o stringozzi) sono tra le paste lunghe più antiche preparate in Umbria. Molto semplice in quanto prevede l'uso solo di acqua e farina. Nel ternano sono conosciuti anche come ciriole e vengono servite con il sugo. Nella regione vengono anche chiamati “strozzapreti”, ma si tratta di un errore, in quanto sono due tipologie di pasta differenti: gli strozzapreti sono sì tipici del Centro Italia, ma hanno una forma più corta e arricciata (foto: Miria Onesta/2 amiche in cucina)