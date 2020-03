Il Pesce in scabeccio è un altro piatto tipico della regione. Si fa con una marinata di aceto e cipolle, utilizzata in Liguria per accompagnare vari tipi di pesce come: nasello, acciughe e boghe. Il termine scabeccio è riferito alla preparazione di pesci, o verdure precotti, principalmente infarinati e fritti, e messi in infusione con salse a base principale di vino, aceto e aglio. La stessa tecnica in Piemonte è detta Carpione e, in Campania, Scapece (Facebook/Ristorante pizzeria New Feeling)