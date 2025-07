Caso Bibbiano, dalle accuse ai processi: le tappe della vicenda

Funzionari pubblici, assistenti sociali, medici e psicologi erano tutti gravitanti attorno ai servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, un consorzio di sette comuni nel Reggiano. Secondo le accuse avevano manipolato le testimonianze dei bambini e cercato sistematicamente di sottrarre i piccoli a famiglie in difficoltà per affidarli, in cambio di soldi, ad amici o conoscenti. Vennero diffusi dettagli relativi alle presunte pratiche ideate allo scopo di creare prove da utilizzare poi contro i genitori naturali: l’uso di una “macchinetta della verità” a impulsi elettromagnetici per indurre nei piccoli falsi ricordi, i disegni modificati a sfondo sessuale. Nel primo caso, è poi emerso, si trattava in realtà di un apparecchio utilizzato in psicoterapia per mandare ai pazienti stimoli acustici e tattili e non di una macchina per l’elettroshock come inizialmente circolato anche sui media.