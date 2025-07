Caso Bibbiano, cadono quasi tutte le accuse: 3 condanne, 11 assolti

La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazioni ma le uniche pene decise dal tribunale collegiale riguardano tre distinti episodi di falso in atto pubblico (due contestati a Federica Anghinolfi, uno a Francesco Monopoli) e un'accusa di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, per la neuropsichiatra Floriana Murru. Difesa: "Ora sappiamo che non rubavano bimbi"

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo "Angeli e Demoni" sul presunto sistema di affidi illeciti. Il cosiddetto caso Bibbiano si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia, a tre condanne con pena sospesa: due anni a Federica Anghinolfi (per due capi di imputazione), ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza; un anno e otto mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli; cinque mesi a Flaviana Murru, neuropsichiatra. Per il resto, i giudici hanno pronunciato assoluzioni per i 14 imputati con alcuni proscioglimenti per prescrizione. Erano oltre cento i capi di imputazione.

La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni per oltre 100 capi di imputazioni ma le uniche pene decise dal tribunale collegiale riguardano tre distinti episodi di falso in atto pubblico (due contestati a Federica Anghinolfi, uno a Francesco Monopoli) e un'accusa di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, per la neuropsichiatra Floriana Murru. In particolare per Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali dell'Unione Val d'Enza e considerata dalla Procura reggiana la figura chiave del 'sistema', i falsi erano su una causale relativa ad un rimborso e un altro sulle spese di bilancio, mentre per Monopoli, assistente sociale, su una relazione chiesta dal tribunale civile per decisioni da prendere su un minore.