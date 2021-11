Polesine, 70 anni fa l’alluvione che sconvolse l’Italia. FOTO

11/13 ©IPA/Fotogramma

Infine, per 6 giorni di fila, dal 6 al 12 novembre, il cielo restò scuro e piovve continuamente. Il 13 novembre spuntò il sole, mentre nei comuni dell'Alto Polesine, da Melara a Stienta, gli abitanti e i sindaci lavoravano per alzare gli argini, in certi casi anche di 1 metro, per evitare le tracimazioni. Ma non andò così (Foto: Immagini storiche dell’alluvione del Polesine del 1951, Archivio della Memoria di San Bellino, Rovigo)