Le dieci alluvioni con più vittime in Italia dal 1900. FOTO

Nelle alluvioni, furia della natura e colpe dell’uomo si mischiano: cambiamenti climatici, scarsa prevenzione, speculazione edilizia, cementificazione del territorio. Altri eventi, non considerati alluvioni, hanno causato ancora più vittime. Come nel Vajont, il 9 ottobre 1963: quasi 2mila morti. Un disastro di origine antropica più che naturale. La diga fu costruita in una zona geologicamente instabile. La frana, in un giorno senza pioggia, si staccò dal Monte Toc, che in dialetto friulano vuol dire marcio