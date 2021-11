6/16 ©Ansa

Nel primo pomeriggio, all’altezza del quartiere di Marassi, il Fereggiano superò argini e spallette dilagando in via Fereggiano: in pochi minuti la strada si trasformò in un fiume in piena di oltre un metro di altezza che spazzò via decine e decine di automobili e motorini, allagando androni e negozi