Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli Stati Uniti, dove oggi si vota per le elezioni di midterm: secondo i sondaggi, i democratici sono in vantaggio ma "Trump non molla". Spazio anche all'attacco hacker nei supermercati di vari Paesi europei che ha danneggiato i sistemi di refrigerazione: colpiti anche alcuni negozi in Italia. In evidenza anche la guerra tra Iran e Usa, con Teheran che si dice pronta ai negoziati
- In apertura l'attacco hacker nei supermercati europei: danneggiati i sistemi di refregerazione. Tra i Paesi colpiti anche l'Italia. Il governo convoca vertice d'urgenza. Spazio anche agli Stati Uniti, dove oggi si vota per le elezioni di midterm: "L'America decide, referendum su Trump". In evidenza anche la tragedia di Crans Montana, con le parole di Moretti ai pm e l'ira delle vittime. Poi, l'omaggio di Mattarella e Meloni ai militari morti. In prima pagina anche l'intervista alla cantante Elisa.
- In apertura gli Stati Uniti, dove oggi si vota per le elezioni di metà mandato: "L'America giudica Trump". Secondo i sondaggi, i democratici "sono in vantaggio". Mentre Trump tiene l'ultimo comizio prima del voto: "Fermiamo comunisti e jihadisti". Spazio anche all'attacco hacker ai supermercati di vari Paesi europei: presi di mira negozi anche in Italia. In evidenza anche la Manovra: "I tagli alla sanità fanno infuriare pure a destra". In prima pagina anche le parole di Kimi Antonelli: "L'1 porta sfiga, conserverò il numero 12".
- In primo piano le elezioni di midterm negli Usa: "Trump, l'ora della verità". Secondo i sondaggi, i democratici sono in vantaggio ma "Trump non molla": sul piatto c'è il controllo del Congresso. Intanto, dall'Iran Khamenei dice che Teheran è "pronta a riaprire Hormuz in due giorni". In prima pagina anche l'intervista a Kimi Antonelli: "Il numero 1 mi portò sfortuna, ora tingerò i capelli con il tricolore". In evidenza anche il vertice del governo dopo gli attacchi hacker ai supermercati europei, che hanno colpito anche l'Italia.
- In apertura gli attacchi hacker ai supermercati in Europa: tra i Paesi colpiti anche l'Italia. Si sono registrati guasti ai banchi frigo in Toscana, Emilia, Sicilia. Spazio anche alla guerra in Iran, con il sì di Teheran ai negoziati, mentre il prezzo del petrolio è "in picchiata". In prima pagina anche l'omaggio di Mattarella e Meloni ai quattro militari caduti in Bosnia. In evidenza anche gli Stati Uniti, dove oggi si vota per le elezioni di midterm: "Democratici favoriti ma Trump non molla".
- “L’Inter si processa” è il titolo d’apertura della Gazzetta dello Sport. In vista della trasferta di Champions League contro il Feyenoord, Thuram racconta il confronto nello spogliatoio: “Ci siamo detti le cose in faccia”. In evidenza anche l’intervista a Kimi Antonelli dopo il successo a Monza: “Non mi fermo più”. Tra gli altri temi, l’Atalanta contestata dopo la sconfitta con il Sassuolo e l’inchiesta sui fondi dei calciatori: "La Figc vuole vederci chiaro".
- Il Corriere dello Sport apre con l’Inter e il titolo “Chivu, via dal derby”. In primo piano Marcus Thuram e la sfida di Champions League contro il Feyenoord, in programma questa sera a Rotterdam. L’allenatore nerazzurro guarda alla qualificazione diretta agli ottavi: “Inter tra le prime 8: l’obiettivo è possibile”. Spazio anche all'intervista a Kimi Antonelli: "È solo l’inizio. La rimonta di Monza è stata la svolta". In evidenza anche Malen, con la Roma che può esonerare Carrick.
- In apertura la Juventus con Alajbegovic: “Malaj più senza”, dopo il gol decisivo contro il Napoli. In primo piano Kimi Antonelli, il nuovo campione del mondo di Formula 1: “Voglio lasciare un segno nella storia”. Spazio anche a Feyenoord-Inter, in programma oggi, con Thuram che racconta il confronto nello spogliatoio: “Ci siamo detti le cose in faccia”. In evidenza anche la Roma, attesa all’Old Trafford contro il Manchester United. Poi, il tennis con Cobolli che "pensa a Torino e dà forfait a Parigi".
- In primo piano la Manovra: "10 miliardi di una tantum". Spazio anche alle elezioni di midterm negli Stati Uniti: "Corsa dei democratici a Camera e Senato, e Trump attacca". In prima pagina anche l'anniversario dell'alluvione a Firenze del 1966: "Dal fango di Firenze a Lampedusa, il cammino del Paese solidale". In evidenza anche le Borse: "Boom di dividendi". Poi, gli attacchi hacker ai supermercati di vari Paesi Europei: sotto tiro i frigoriferi.
- In apertura i tagli alla sanità: "In rivolta pure le Regioni di destra". Bertolaso: "Alla Lombardia mezzo miliardo in meno". Spazio al "reddito 2.0" dei 5Stelle: "10 miliardi all'anno per i poveri". In evidenza anche le elezioni di midterm negli Usa, mentre Trump denuncia già "brogli dem". Focus anche sull'energia, che negli Usa e Canada "costa 1/12 che nella Ue". Poi, la guerra hacker nell'Ue: "Guerra nucleare: i falsi allarmi sia a Mosca sia a Kiev".
- In apertura le "minacce islamiste" contro Il Giornale, mentre la maggioranza esprime "solidarietà". Spazio anche all'omicidio Pasolini: "Spunta un testimone, dopo 51 anni indagini riaperte". In evidenza anche le elezioni di midterm negli Usa: "Per Trump è il giorno della verità". Secondo i sondaggi, i democratici sono in vantaggio. L'analisi di Lucio Martino: "In politica estera Donald avrà ancora mano libera". Infine, l'editoriale di Tommaso Cerno: "Infedeli (per fortuna)".
- "Assalto a Capitol Hill" è il titolo d'apertura del Manifesto sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Stando ai sondaggi, i democratici sono in vantaggio. Spazio anche alla tragedia a Trieste, dove due persone sono morte in un incendio divampato in un magazzino. Per Fornasir, sono "vittime di Stato". In evidenza anche le elezioni in Israele, con Netanyahu che parla di "voto rubato". Poi, la legge di bilancio e la "rivolta" delle Regioni.
- "Ecco chi sfascia la scuola" è il titolo d'apertura di Libero sui danni in un istituto di Roma dopo le proteste studentesche. "La sinistra accusa il governo: tagliati i fondi. Ma dice bugie". Spazio anche alla "maxi retata di maranza" con "600 arresti in tutta Italia". In evidenza anche il successo di Kimi Antonelli: "Ora la rossa Bologna si accorge di Antonelli".
- In primo piano le elezioni di midterm negli Stati Uniti: "Trump, è il giorno più lungo". Mentre i democratici, che nei sondaggi sono in vantaggio, "sognano il trionfo". Spazio anche all'intervista a Bill de Blasio: "La sinistra punta finalmente su lavoro e welfare, ecco perché può vincere". E l'editoriale di Nadia Urbinati: "Gli Usa contro la tirannia? Il voto che può cambiare tutto". In evidenza anche l'attacco hacker nei supermercati di vari Paesi europei.
- "Esame di stato" è il titolo d'apertura di Avvenire sulle elezioni di midterm negli Usa. "Test sulla presidenza Trump e sulle condizioni di un Paese segnato da guerra in Iran e costo della vita". Spazio anche ai tagli alla sanità: "Allarme sui fondi". In evidenza anche il rogo in un magazzino a Trieste, in cui sono morte due persone. In prima pagina anche la guerra in Ucraina, con l'attacco russo su un centro di raccolta aiuti a Zaporizhzhia. Poi, gli attacchi hacker nei supermercati di vari Paesi europei: frigoriferi in tilt.
- Prima pagina dedicata alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Trump "si appella alla Corte". Spazio anche a "caos polacco, crisi in Spagna e Belgio". Poi, la "conferma pro-russa in Bulgaria". Mentre in Francia "l'Ue si gioca (quasi) tutto". In evidenza anche l'editoriale di Fabrizio Cicchitto: "Pagine chiare (e scure) della nostra politica". E quello di Francesco Tufarelli: "Fronte dell'est".
- In primo piano gli attacchi hacker ai supermercati di vari Paesi Ue: freezer in tilt anche in Italia. Oggi il vertice a Palazzo Chigi. E l'Ue denuncia: "Vogliono fermare gli approvvigionamenti". Spazio anche alle elezioni di midterm: "Trump, il giorno del giudizio". In evidenza anche la guerra in Iran, che Teheran che "vuole trattare", mentre crollano i prezzi di gas e petrolio. Poi, l'omaggio di Mattarella ai quattro militari morti in Bosnia. Infine, il trionfo di Kimi Antonelli e le parole di Sinner: "Sei incredibile".