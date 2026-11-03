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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli Stati Uniti, dove oggi si vota per le elezioni di midterm: secondo i sondaggi, i democratici sono in vantaggio ma "Trump non molla". Spazio anche all'attacco hacker nei supermercati di vari Paesi europei che ha danneggiato i sistemi di refrigerazione: colpiti anche alcuni negozi in Italia. In evidenza anche la guerra tra Iran e Usa, con Teheran che si dice pronta ai negoziati

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