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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

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C'è la strage di militari italiani in Bosnia sulle aperture di quasi tutti i principali giornali in edicola stamattina. Quattro le vittime nello schianto dell'elicottero: due sergenti dell'Esercito e due graduati della Croce Rossa. Oggi piazze blindate per lo sciopero generale, il Viminale predispone zone rosse in otto città. Sanità, Regioni in rivolta sulla Manovra: prevista la metà dei fondi richiersti. Sugli sportivi il difficile momento di Milan e Juventus alla vigilia dei big match del weekend

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