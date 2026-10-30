Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

C'è la strage di militari italiani in Bosnia sulle aperture di quasi tutti i principali giornali in edicola stamattina. Quattro le vittime nello schianto dell'elicottero: due sergenti dell'Esercito e due graduati della Croce Rossa. Oggi piazze blindate per lo sciopero generale, il Viminale predispone zone rosse in otto città. Sanità, Regioni in rivolta sulla Manovra: prevista la metà dei fondi richiersti. Sugli sportivi il difficile momento di Milan e Juventus alla vigilia dei big match del weekend
- C'è la strage di militari italiani in Bosnia in primo piano sulle aperture dei principali quotidiani in edicola stamattina, a cominciare dal Corriere della Sera. Quattro morti e 11 feriti, tra le vittime anche operatori della Croce Rossa. Il velivolo era impegnato in una missione europea. Allarme per le piazze in vista dello sciopero generale di oggi: il piano del Viminale prevede zone rosse in otto città. Lagarde: addio alla Bce dal 7 febbraio
- 'Sanità, regioni in rivolta' titola invece in apertura La Repubblica, evidenziando l'allarme dei governatori sulla Manovra: previsti metà dei fondi richiesti. La Cgil: beffati i dipendenti. Oggi proteste in 50 città: minacce alla Gip del caso Siher. Di spalla, le accuse di Israele al Qatar sul voto degli arabi. La repica: "Ridicolo"
- La tragedia nei cieli dei Balacani torna in primo piano sulla Stampa. Le vittime sono due sergenti dell'Esercito e due graduati della Croce Rossa. Undici feriti, nessuno è in gravi condizioni. Il velivolo ha perso quota subito dopo il decollo. Il cordoglio di Mattarella e Meloni. Manovra, tensioni nel centrodestra sul dossier pensioni. Fornero: "Misura ingannevole, nemmeno agli elettori di Salvini interessa più questa battaglia"
- 'L'elicottero della morte' è l'apertura del Messaggero, accompagnata dallo scatto dei resti del velivolo decollato da Viterbo e precipitato in Bosnia. Oggi vittà blindate per lo sciopero generale, il monito del Viminale: isolare i violenti. Spagna, sale il bilancio dei morti nel disastro ferroviario: 74 le vittime, c'è un'italo-argentina
- Sulla Gazzetta dello Sport Milan in primo piano con la difesa del tecnico Ruben Amorim da parte del proprietario Gerry Cardinale. Taglio alto per il nuovo San Siro: elegante e tecnologico, sarà pronto nel 2031 e si chiamerà Generali Stadium. Crisi Juve, il club è furioso e Spalletti ora è in bilico
- Sul Corriere dello Sport l'avvicinamento a un delicatissimo Juventus-Napoli. Domenica verità per Spalletti che rischia la panchina: Pioli in prima fila. Carnevali manda la squadra in ritiro. Il club di De Laurentiis, a -11 dalla vetta, si affida a De Bruyne. Spazio anche qui al nuovo San Siro che prenderà il nome di Genrali Stadium