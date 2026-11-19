Dopo che ieri il ministro Crosetto ha riferito sulla guerra ibrida, oggi il ministro dell’Interno è atteso alla Camera e al Senato per una informativa urgente sugli allarmi bomba nelle scuole e gli attacchi hacker nei supermercati
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà oggi in Parlamento con una informativa urgente sugli allarmi bomba nelle scuole e gli attacchi hacker ai supermercati. Il titolare del Viminale è atteso alle 12.30 alla Camera dei deputati e alle 16 in Senato. Il focus sarà sui recenti episodi di allarmi bomba negli istituti scolastici e attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare. Ieri invece è stato il turno del ministro della Difesa Guido Crosetto che ha riferito sulla guerra ibrida e cognitiva.
Cosa è successo
L'11, il 12 e 16 novembre, migliaia di istituti scolastici italiani hanno ricevuto mail minatorie, firmate Mikhail Antropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan. Nel testo si minacciava parlando di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza”. Nella giornata di mercoledì 11 tante scuole sono state evacuate per precauzione ma poi nessuna bomba è stata rinvenuta. Il governo ha emanato una circolare con il protocollo da seguire. Ieri le indagini hanno portato all’identificazione negli Stati Uniti dell'uomo a cui sarebbe collegato il nickname Andropov. Ma gli accertamenti hanno escluso un suo coinvolgimento nella vicenda.
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Cosa ha detto ieri Crosetto
Il ministro Crosetto ieri ha lanciato un nuovo avvertimento alla luce degli attacchi hacker e del mail bombing alle scuole della scorsa settimana, parlando di una "fase nuova" della guerra ibrida, diventata 'cognitiva', che ora si è "evoluta, è più pervasiva, più insidiosa e di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli". E per la quale serviranno in futuro risorse "per 6 miliardi". Per il triennio 2026-2028 “programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinate a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte del programma G-Cap, che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo". E ha ribadito la necessità della "costituzione di un'arma cyber civile e militare, operativa giorno e notte, con un primo nucleo di 1.200-1.500 specialisti, per arrivare nel tempo almeno a 5mila". Così come servirà "un centro per il contrasto della guerra ibrida nazionale ed europeo, che dovrà riunire, senza duplicarle, le strutture che si occupano di attacchi informatici, di propaganda, di manipolazione delle informazioni".
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Ipa/Sky TG24
Cyberattacchi, sondaggio: per 73% degli italiani Paese è impreparato
Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese e il 65% teme di subirne personalmente uno. La minaccia è percepita come concreta anche perché vissuta in prima persona: nell’ultimo anno sette cittadini su dieci hanno subìto almeno un episodio, dai messaggi truffa (57%) alle telefonate di falsi operatori e alle comunicazioni di furto di dati (20% ciascuno). È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24