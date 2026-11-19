Dopo che ieri il ministro Crosetto ha riferito sulla guerra ibrida, oggi il ministro dell’Interno è atteso alla Camera e al Senato per una informativa urgente sugli allarmi bomba nelle scuole e gli attacchi hacker nei supermercati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà oggi in Parlamento con una informativa urgente sugli allarmi bomba nelle scuole e gli attacchi hacker ai supermercati. Il titolare del Viminale è atteso alle 12.30 alla Camera dei deputati e alle 16 in Senato. Il focus sarà sui recenti episodi di allarmi bomba negli istituti scolastici e attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare. Ieri invece è stato il turno del ministro della Difesa Guido Crosetto che ha riferito sulla guerra ibrida e cognitiva.

Cosa è successo L'11, il 12 e 16 novembre, migliaia di istituti scolastici italiani hanno ricevuto mail minatorie, firmate Mikhail Antropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan. Nel testo si minacciava parlando di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza”. Nella giornata di mercoledì 11 tante scuole sono state evacuate per precauzione ma poi nessuna bomba è stata rinvenuta. Il governo ha emanato una circolare con il protocollo da seguire. Ieri le indagini hanno portato all’identificazione negli Stati Uniti dell'uomo a cui sarebbe collegato il nickname Andropov. Ma gli accertamenti hanno escluso un suo coinvolgimento nella vicenda. Vedi anche Allarmi bomba a scuola, identificato Andropov: mail non mandate da lui