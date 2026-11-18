La polizia per la sicurezza cibernetica ha trovato negli Usa un uomo che online utilizzava lo stesso pseudonimo con cui sono state firmate tutte le mail arrivate negli scorsi giorni nelle scuole italiane che annunciavano la presenza di bombe negli edifici scolastici. L'Fbi, però, ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell'invio delle mail minatorie: sarebbe stato proprio lui a denunciare l'utilizzo improprio della sua identità digitale

Identificato negli Usa l’uomo che online utilizzava lo pseudonimo di Mikhail Andropov. Il nickname è lo stesso con il quale sono state firmate tutte le mail minatorie che annunciavano la presenza di bombe nelle scuole italiane arrivate nei giorni scorsi in centinaia istituti scolastici di tutto il Paese. L’uomo, però, non avrebbe niente a che fare con le minacce che hanno portato, l’11 novembre, all’evacuazione di migliaia di minori dalle classi. A confermarlo è l'Fbi che ha smentito qualsiasi coinvolgimento dell’identità dietro Mikhail Andropov nell'invio massivo delle mail minatorie alle scuole.

La denuncia

L’uomo, americano, è stato identificato negli Stati Uniti dalla polizia per la sicurezza cibernetica in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia. All’identificazione si è arrivati grazie a una mail arrivata anche dall'Ambasciata italiana a Washington in cui lo stesso uomo denunciava l'utilizzo improprio della sua identità digitale. La persona che online usa lo pseudonimo Mikhail Andropov ha anche riferito alle autorità di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole precisando di essere estraneo ai fatti. Il Servizio polizia postale e per la Sicurezza cibernetica è riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente per individuare i responsabili dell'invio massivo delle email, ricostruire la provenienza delle comunicazioni e accertare ogni eventuale collegamento tra gli episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.