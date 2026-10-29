Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo tutte le misure della manovra di governo che vale 26 miliardi: dal taglio dell'Irpef alla flat tax per i giovani. Spazio anche al grave incidente ferroviario in Spagna, in cui sono morte almeno 68 persone. In evidenza anche il caso di Youssef Siher: dopo la scarcerazione a Milano, arriva la dura risposta della premier Meloni che attacca i giudici e parla di "una vergogna". Infine, il voto in Israele: Netanyahu resta primo
- In apertura le misure della manovra di governo che "vale 26 miliardi". La premier: "Non è risolutiva, ma la direzione è chiara". Spazio anche al caso di Youssef Siher, scarcerato a Milano: Meloni parla di "vergogna" edè "lite con i magistrati". In primo piano anche l'incidente ferroviario in Spagna: estratti 68 corpi. Madrid afferma: "Errore umano". In evidenza anche i risultati delle elezioni in Israele: Netanyahu primo, opposizione delusa. Infine, l'intervista al vicepremier Tajani: "Urne? No, si va a fine legislatura".
- In primo piano la manovra con taglio Irpef: "Abbassata l'aliquota al 33% per i redditi fino a 55mila euro. Cedolare secca estesa anche ai negozi". Spazio anche al grave scontro tra treni in Spagna per "errore umano": almeno 68 morti. In primo piano anche i risultati del voto in Israele: "Netanyahu non ha vinto ma è ancora in sella". Mentre il leader del partito arabo: "Pronti all'alternativa". In prima pagina anche il caso di Youssef Siher libero: Meloni attacca i giudici.
- In apertura ancora la Manovra: "Meno tasse per ceto medio e giovani, Meloni contro le banche". Spazio anche al caso di Youssef Siher: dopo la sua scarcerazione, la premier Meloni si scaglia contro i giudici. In evidenza anche l'incidente ferroviario in Spagna: 68 morti. In prima pagina anche i risultati delle elezioni in Israele: "Netanyahu ha chance di restare premier". Poi, il caso del docente picchiato a Torino per un'interrogazione: studente denunciato.
- Anche l'apertura del Messaggero è dedicata alla Manovra: "Flat tax per i giovani". E ancora: "Affitti e stipendi: pacchetto per gli under 35. Irpef giù per i redditi fino a 55mila euro, un fondo per la pensione a 64 anni". Spazio anche allo scontro tra treni in Spagna: "Tre italiane disperse". In evidenza anche la scarcerazione di Youssef Siher, che Meloni definisce "una vergogna". In prima pagina anche il voto in Israele: "Netanyahu resiste, trattative al via". Infine, la guerra in Ucraina: vertice con Kiev-Mosca-Usa a novembre.
- La prima pagina apre con il derby di Milano: Inter in testa, dopo la vittoria a Venezia grazie anche a due autogol, e Milan chiamato a reagire a seguito della sconfitta per 4-2 contro il Bologna. Spazio alla crisi della Juventus: “Juve da incubo”, dopo il ko contro il Genoa e un avvio di stagione sempre più complicato per Spalletti. In evidenza anche il futuro di San Siro e la corsa alla presidenza della Federcalcio, con Malagò e Galliani.
- Apertura dedicata alla crisi della Juventus: “Lucio a fondo”. Terzo ko in nove gare per i bianconeri, sconfitti dal Genoa. Nel mirino anche De Rossi, mentre la squadra di Spalletti continua a deludere. In evidenza il Milan, travolto dal Bologna a San Siro per 4-2. Sorride invece l’Inter, che soffre ma supera il Venezia per 2-0. Spazio anche al Napoli, che riparte con un poker al Monza.
- Apertura dura sulla Juventus, sconfitta 2-0 dal Genoa: “Agghiacciante” è il titolo di Tuttosport, che parla di una squadra "orrenda" e "umiliata", con Spalletti "in tilt". In primo piano anche il Milan, battuto 4-2 dal Bologna a San Siro, con Mbangula protagonista assoluto. L’Inter vince invece 2-0 a Venezia e si prepara al derby di sabato. In evidenza anche il Napoli, che travolge il Monza per 4-1 e ritrova slancio. Infine, il Torino e la furia di Abate dopo il ko con il Como: "Basta gol regalati!".
- In primo piano il via libera alla manovra da 26 miliardi: dal taglio dell'Irpef alla flat tax, fino alle pensioni. Spazio anche al gas che "sfonda i 100 euro" e alle nuove tensioni sul petrolio. In evidenza anche Stallantis: "Giù le perdite con tagli di costi e più ricavi: il titolo sale del 15%". In prima pagina anche i risultati del voto in Israele, con il presidente Herzog che "vuole un governo di unità nazionale per uscire dallo stallo". Infine, la scarcerazione di Siher e lo scontro tra governo e magistratura.
- In apertura il caso di Youssef Siher e l'attacco del governo ai giudici dopo la scarcerazione a Milano: "Il mostro che non ha fatto niente". Per la gip, "non ha fatto reati né istigato alla violenza". Spazio anche ai risultati delle elezioni in Israele, dove "Netanyahu perde la maggioranza ma non si arrende", mentre Usa e Herzog chiedono "unità nazionale". In primo piano anche la manovra: "Briciole ai giovani e flat tax ai ricchi".
- In primo piano la scarcerazione di Youssef Siher, ideatore del Movimento 17 ottobre. La premier Meloni attacca la giudice: "Vergogna, mortificati gli agenti". Spazio anche al grave incidente ferroviario in Spagna: 68 morti. In evidenza anche i risultati del voto in Israele: la "quasi vittoria" di Netanyahu e "i tre scenari" per il Paese. In prima pagina anche l'editoriale di Tommaso Cerno: "Il legittimo sospetto".
- "Stato io" è il titolo d'apertura del Manifesto sui risultati del voto in Israele, che "sceglie ancora Netanyahu" e "la sua politica di guerra permanente". Spazio anche al caso di Youssef Siher e la scarcerazione a Milano: la premier Meloni attacca la magistratura. In evidenza anche gli scioperi e le manifestazioni di domani in Italia. Focus anche sulla manovra e poi l'incidente ferrioviario in Spagna: "La maledizione dell'alta velocità".
- "Più soldi per tutti" è il titolo d'apertura di Libero sulla manovra. Tre le misure, il taglio dell'Irpef al ceto medio, flat tax per le partite Iva fino a 100mila euro e meno tasse su affitti e fondo per i neonati. Spazio anche alla scarcerazione di Youssef Siher: "Diritto di saccheggio", scrive Libero. La premier Meloni attacca la giudice, parlando di una "decisione vergognosa". In prima pagina anche il voto in Brasile e la fuga di Bolsonaro, poi l'incidente ferroviario in Spagna.
- In primo piano la legge di bilancio approvata dal governo: "Mancette, mini tagli e zero sanità, è una manovra senza vergogna". Spazio anche ai risultati delle elezioni in Israele, con il presidente Herzog che "vuole un governo di unità nazionale". In prima pagina anche l'editoriale di Giorgia Serughetti sulla manovra: "Il governo impotente si butta sulla repressione". E quello di Guido Rampoldi: "Se in Israele l'autocritica è un tabù".
- "Segnali di aiuto" è il titolo d'apertura di Avvenire sulla legge di bilancio da 26 miliardi. Spazio anche al voto in Israele, con Netanyahu che "trova la rimonta", mentre spunta "l'ipotesi staffetta con Eisenkot". In evidenza anche la scarcerazione di Siher: la premier Meloni attacca la giudice. In prima pagina anche lo scontro tra treni in Spagna: "La tragedia dell'alta velocità". Poi, l'editoriale di Riccardo Redaelli sulle elezioni in Israele: "Israele e la sfida del compromesso".
- "Toga libera tutti" è il titolo d'apertura del Riformista sulla scarcerazione di Youssef Siher. La premier Meloni attacca la giudice: "Vergognoso". Spazio anche alla manovra approvata dal governo: "Irpef tagliata fino a 55mila euro". In evidenza anche il voto in Israele: "Verso il governo di unità nazionale? L'ipotesi della staffetta Netanyahu-Eisenkot". E l'editoriale di Claudio Velardi: "La grande festa della democrazia".
- In primo piano la manovra che "punta sui giovani" con "sconti dimezzati al ceto medio". Spazio anche all'incidente ferroviario in Spagna: tra i dispersi anche tre italiane. In evidenza anche i risultati del voto in Israele: "Netanyahu non ha perso, l'Europa sì". Focus anche sulla scarcerazione di Youssef Siher: "Non istigò alla violenza". E Meloni attacca la magistratura.