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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo tutte le misure della manovra di governo che vale 26 miliardi: dal taglio dell'Irpef alla flat tax per i giovani. Spazio anche al grave incidente ferroviario in Spagna, in cui sono morte almeno 68 persone. In evidenza anche il caso di Youssef Siher: dopo la scarcerazione a Milano, arriva la dura risposta della premier Meloni che attacca i giudici e parla di "una vergogna". Infine, il voto in Israele: Netanyahu resta primo

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