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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le elezioni in Israele. Secondo gli exit poll, il Likud di Netanyahu resta il primo partito ma l'opposizione di Eisenkot ottiene più seggi in Parlamento, mentre crescono le liste arabe. Spazio anche al voto in Brasile, con la rielezione di Lula e la sconfitta di Flavio Bolsonaro, che fugge negli Stati Uniti. In evidenza anche il caso di Fakir e le frasi choc pronunciate dai poliziotti

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