Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le elezioni in Israele. Secondo gli exit poll, il Likud di Netanyahu resta il primo partito ma l'opposizione di Eisenkot ottiene più seggi in Parlamento, mentre crescono le liste arabe. Spazio anche al voto in Brasile, con la rielezione di Lula e la sconfitta di Flavio Bolsonaro, che fugge negli Stati Uniti. In evidenza anche il caso di Fakir e le frasi choc pronunciate dai poliziotti
- In apertura le elezioni in Israele che resta "senza maggioranza". Il Likud di Netanyahu è primo partito, ma "l'opposizione ha più seggi", mentre crescono le liste arabe. Spazio anche ai risultati del voto in Brasile: dopo la rielezione di Lula, Flavio Bolsonaro è fuggito dal Paese per andare negli Stati Uniti. Focus anche sulla Manovra: "Rispunta il taglio dell'Irpef, soldi da chi produce energia". In evidenza anche il caso di Fakir a Bologna e le frasi choc dei poliziotti: "E' schiattato", "che me frega".
- In primo piano il voto in Israele: "Il no arabo a Netanyahu". Alle urne affluenza record di palestinesi che "può consegnare la maggioranza del Parlamento all'opposizione di Eisenkot", ma secondo gli exit poll il primo partito è ancora Likud di Netanyahu. Spazio anche alla Manovra: "Quota 100 nel 2027 per i 64enni". In evidenza anche le elezioni in Brasile e la sconfitta di Bolsonaro,. fuggito in Florida. In prima pagina anche il caso di Fakir e le frasi choc degli agenti: "E' schiattato? Me ne frego".
- In apertura ancora le elezioni in Israele che risulta "spaccata": "Nessuno vince". Secondo gli exit poll, la coalizione che sostiene Eisenkot è in vantaggio, ma il primo partito resta il Likud di Netanyahu. I due schieramenti "non avrebbero numeri per formare un governo". Nel frattempo, è boom per movimenti arabi. In evidenza anche la flessibilità sulle pensioni, mentre rispunta il taglio dell'Irpef. In prima pagina anche lo sport con l'aumento degli iscritti al tennis.
- "Israele, non vince nessuno" è il titolo d'apertura del Messaggero sulle elezioni nel Paese. Secondo gli exit poll, il Likud di Netanyahu resta primo partito ma "l'opposizione ha più seggi". Spazio anche alla Manovra, con il ritorno del taglio dell'Irpef. In evidenza anche il femminicidio di Ilaria Sula e la condanna all'ergastolo di Mark Samson: "Non si è mai pentito". In prima pagina anche la vittoria del Lazio contro il Sassuolo e quella della Roma contro il Cagliari.
- "A tutto gol" è il titolo d'apertura della Gazzetta dedicato alla vittoria della Lazio che mette a segno 6 reti contro il Sassuolo. Appuntamento oggi con l’Inter, attesa a Venezia in una giornata importante per la corsa al vertice. Spazio anche alla Roma che festeggia la vittoria contro il Cagliari 4-2. In casa Milan, l’attenzione è già rivolta al derby, con l’assenza di Pulisic che pesa sulle scelte offensive. Spazio anche alla Juventus e a Woltemade, ancora alla ricerca del primo gol in campionato.
- Il Corriere dello Sport apre con la Lazio, protagonista assoluta dopo il 6-2 contro il Sassuolo: i biancocelesti conquistano la vetta solitaria. Spazio poi alla Roma, che travolge il Cagliari con una prova offensiva travolgente, e all’Inter, attesa oggi a Venezia. In primo piano anche la Juventus, con Nick Woltemade chiamato a sbloccarsi in campionato. Sullo sfondo, il Milan guarda già alla sfida contro il Bologna.
- In apertura il Torino, atteso questa sera contro il Como: riflettori su Nico Paz, protagonista di una rimonta firmata dalla squadra di Fabregas. Spazio anche alla Juventus, con l'appuntamento di questa sera contro il Genoa. In evidenza anche la Lazio, che travolge il Sassuolo per 6-2 e vola in testa, mentre la Roma supera il Cagliari per 4-2. Focus anche su Kimi Antonelli, e la sua figurina che vale 800mila euro, e l'aumento degli iscritti a tennis in Italia.