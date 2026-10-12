Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa

C'è l'annuncio dell'intervento a cui dovrà sottoporsi Papa Leone per un nodulo al polmone in apertura sui giornali in edicola. Il ricovero a breve, col Pontefice che rassicura: ”È allo stadio iniziale". Mattarella esprime la vicinanza degli italiani. Si parla anche di Ucraina, con l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump smentito da Kiev e Mosca. Zelensky si offre di andare al voto se Putin ferma le armi. Sugli sportivi il ritorno della Serie A: vola la Lazio di Gattuso, deludono Milan e Juventus
- C'è la notizia del nodulo al polmone per cui dovrà essere operato Papa Leone in apertura su quasi tutti i principali quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera i dettagli dell'annuncio fatto ieri dal Pontefice durante l'Angelus: "È stato individuato in una fase iniziale". Domani il ricovero. Mattarella: "Vicinanza da tutti gli italiani". Più sotto la guerra in Ucraina, con Mosca che gela Trump dopo l'annuncio del presidente Usa di una tregua energetica. Zelensky: noi all'oscuro
- Anche su Repubblica il titolo principale è riservato al Papa che annuncia al mondo la malattia: "Ho un nodulo al polmone". L'intervento al gemelli previsto già in settimana e il desiderio espresso dal Pontefice di salvaguardare il viaggio in Perù. Di spalla, il messaggio di Zelensky a Trump. "Pronto a nuove elezioni se Putin ferma le armi. La Casa Bianca annuncia una tegua energetica, ma Kiev dice: "Non ne sapevamo nulla"
- 'Il Papa si opera, il mondo in ansia' è il titolo con cui sceglie di aprire la sua edizione odierna anche La Stampa. Confermato al momento il viaggio in Sudamerica, piovono i messaggi di solidarietà. Mattarella: "Il popolo italiano le è vicino". Fotonotizia per il conflitto in Ucraina, dove si parla di 'tregua fantasma'. Mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali in taglio alto
- Stessi temi in evidenza anche sul Messaggero. Oltre all'annuncio di Leone nel corso dell'Angelus di ieri, c'è spazio per il no di Kiev e Mosca alla tegua energetica annunciata unilateralmente dal presidente Usa Trump. Houthi, altre bombe sull'Arabia e gli Usa pensano all'intervento. Lazio da record, mai così tanti punti nelle prime sei giornate e primato con l'Inter: la Roma fermata dal Como dopo il rosso a Malen
- Sulla Gazzetta dello Sport in primo piano la deludente ripartenza del Milan, frenato a Reggio Emilia dal Sassuolo. Amorimi accusa: "Vittoria buttata". Cardinale deluso. Punto di rabbia per la Juve a Cagliari: quanti errori, finisce 1-1. Lite Pisacane-Spalletti. Kimi Antonelli terzo a Singapore: ad Austin può già laurearsi campione del mondo
- La sorprendente Lazio di Rino Gattuso domina, invece, l'apertura del Corriere dello Sport. Mercato low cost e stadio vuoto, ma i biancocelesti sono in vetta assieme all'Inter con cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei. Protesta Gasperini dopo il pari col Como segnato dall'espulsione di Malen: "Il rosso non c'era"