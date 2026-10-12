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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa

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C'è l'annuncio dell'intervento a cui dovrà sottoporsi Papa Leone per un nodulo al polmone in apertura sui giornali in edicola. Il ricovero a breve, col Pontefice che rassicura: ”È allo stadio iniziale". Mattarella esprime la vicinanza degli italiani. Si parla anche di Ucraina, con l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump smentito da Kiev e Mosca. Zelensky si offre di andare al voto se Putin ferma le armi. Sugli sportivi il ritorno della Serie A: vola la Lazio di Gattuso, deludono Milan e Juventus

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