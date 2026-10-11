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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Le aperture dei quotidiani si concentrano sull’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Spazio anche ai lavori in corso nel Campo Largo e all’appello del Papa contro la pena di morte, mentre si discute ancora della possibile fucilazione in diretta streaming del condannato per la strage di Fort Hood. Poi la Serie A, l’impresa di Seixas nel Giro di Lombardia e il Gp di Singapore

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