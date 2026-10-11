Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le aperture dei quotidiani si concentrano sull’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Spazio anche ai lavori in corso nel Campo Largo e all’appello del Papa contro la pena di morte, mentre si discute ancora della possibile fucilazione in diretta streaming del condannato per la strage di Fort Hood. Poi la Serie A, l’impresa di Seixas nel Giro di Lombardia e il Gp di Singapore
- Apertura con titolo "Trump: ora via Zelensky". Dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino: crea problemi al mondo. Poi l’arresto in India dei capi degli "scarafaggi" ribelli e il dibattito sul futuro leader del Campo Largo: "Schlein rilancia: serve un moderato? Si è sempre perso".
- Anche La Repubblica dedica l’apertura a Trump con il titolo "L’ignobile patto di Trump". L’Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin: "Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo". Festeggiano il Cremlino e la Lega. La Ue e la Gran Bretagna: "Così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev".
- Il quotidiano torinese titola "Trump: Zelensky vada via" e completa la prima pagina con un reportage dal Kansas in vista delle elezioni di midterm: "Noi traditi da Donald". Spazio anche al cantiere della prossima Manovra e al corteo di ieri a Torino. Intervista a Crepet: "Il mondo ostaggio di Big Tech. Sì alla patrimoniale".
- Apertura con titolo "Ucraina, Trump scarica Zelensky. Ma l'Ue è con Kiev", poi due approfondimenti - "L'impasse con l'Iran fatta pagare all'Europa" e "L'attrazione fatale di Donald per Mosca" - e l'analisi "La mossa americana non ferma i prezzi". Poi "Pena di morte in streaming. Grido di Leone: inammissibile". Spazio allo sport con la Serie A e il derby Maxima-Bc di basket.
- La Gazzetta titola "Sprinter", Chivu riparte con tre gol in mezz'ora. Sucic, Calhanoglu e super Thuram: affondato il Parma. I nerazzurri a +3 aspettano le romane. Poi il ciclismo con "Nessuno come Seixas", a 20 anni e 16 giorni è il più giovane re del Lombardia.