Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. Fra i principali il Premio Noble per la Pace a Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza, e l’accordo fra Trump e Putin sul petrolio. Spazio anche alla fucilazione in diretta streaming del condannato per la strage di Fort Hood e, passando alla politica interna, alla nuova legge elettorale che è stata firmata da Mattarella. Poi il no al reintegro di Ranucci a "Report" e il ritorno della Serie A dopo la maxi sosta
- Apertura con titolo "Nobel, l’ira di Israele e Usa". Premio per la Pace alla giudice Navi Pillay che parlò di "genocidio" a Gaza. Spazio anche alla legge elettorale, con un focus sui ricorsi dell’opposizione alla Consulta, e a un’intervista esclusiva a Mario Calabresi che annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano.
- Anche La Repubblica apre con il Nobel a Pillay titolando "Un Nobel per il diritto". Premio per la Pace alla giurista Navi Pillay: "Combatte crimini di guerra". L'accusa di genocidio a Gaza. Ira di Israele: "Goebbels applaude". La ritorsione di Trump: sanzioni alla Corte penale internazionale. Poi la legge elettorale e "Gli Usa senza più limiti, fucilazione in diretta e affari con Putin sul gasolio".
- Apertura con titolo "Trump-Putin, accordo sul petrolio". La Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo, Mosca fornirà a Washington cinque milioni di tonnellate di greggio. Zelensky: "Donald disonesto, un regalo allo Zar e un segnale di grande debolezza. Il Cremlino ci ripagherà col terrore". Spazio anche per il Nobel per la Pace a Pillay e a "Scontri a Torino, blitz contro Askatasuna". Chieste 19 misure cautelari. I pm: gli scudi per la guerriglia nascosti in università.
- Anche Il Messaggero dedica l'apertura all'accordo fra Trump e Putin e completa la prima pagina con la vicenda della banda della minicar nera, il Nobel per la Pace, un'intervista al vicepremier Antonio Tajani, il no al reintegro di Ranucci a Report e la legge elettorale. Spazio anche a "Friedkin, tutto per la Roma", addio Everton, Dan e Ryan puntano su Gasp e stadio.
- Apertura con titolo "Rieccoli!", torna il campionato, c'è subito l'Inter. Dopo la maxi sosta, via alla corsa d'autunno. Col Parma (San Siro, 18) Thuram titolare e Lautaro vuol giocare. Spazio anche al ciclismo con Evenepoel al Giro di Lombardia e alla F1 con il Gp di Singapore.
- Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a un'intervista esclusiva a Mourinho, che mercoledì torna per la prima volta nella Capitale da avversario per Roma-Real Madrid di Champions League: "È un'Inter da triplete. Ha tutto per farcela, anche se spero di no".
- Apertura con un'intervista ad Accardi, il ds del Cagliari aspetta la Juve. Il suo gioiello anche: "Romano a gennaio no. Dopo... Sappiamo che c'è molto interesse per lui, può fare come Barella". Spazio poi a "Chivu, occhio a Gila", l'Inter tenta l'allungo contro il Parma che riparte col nuovo tecnico.
- Apertura su Pillay con titolo "Premio Nobel per Hamas" e un commento intitolato "Regina dell'odio anti Israele, pure la Albanese arrossisce". Poi "Ranucci game over: non torna a Report. Così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori" e "Via libera di Mattarella alla legge elettorale. Ecco perché non salterà".
- Il quotidiano economico mette in prima pagina "Import auto ibride, intesa Ue-Cina", le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimo quattro anni. Poi spazio a "Trump snobba le sanzioni europee e compra tonnellate di gasolio da Putin". E ancora il Nobel a Pillay, la situazione a Gaza e in Cisgiordania, le Borse e "Immobili irregolari: in arrivo nel Mezzogiorno tre lettere su quattro".
- Il quotidiano dedica grande spazio in prima pagina a "No a Ranucci: l'hanno fatto fuori i 'colleghi'", ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado. Poi "Guerra sul Nobel per la Pace a chi denunciò il 'genocidio'".
- Stessa scelta per Libero, ma con toni diversi: "Ranucci va a casa", il tribunale respinge il ricorso presentato da Sigfrido per essere reintegrato alla guida di Report: legittimo rimuoverlo. Contro di lui pure la redazione. Spazio anche all'inchiesta sugli scontri a Torino per Askatasuna: "Finalmente! Le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio". E ancora "Nobel ad Hamas fa infuriare Trump" e due commenti sulla fucilazione in diretta web di Hasan: "La democrazia deve tentare di difendersi" e "Ma l'Occidente non può imitare islamici e cinesi".
- Apertura con titolo "La guerra sul Nobel per la pace. Vince Pillay, furia di Usa e Israele", Trump e Netanyahu: "È una vergogna, lei demonizza gli ebrei". Poi "Pena di morte in diretta, orrore Trump", "fucilazione in streaming" del killer di Fort Hood. Due gli editoriali in prima pagina: "Il mondo nel caos. Conflitti infiniti e superpotenze. All'Ue un ruolo da spettatrice" e "Contro il Melonellum. Legge golpista. Il dovere di denunciarlo".
- Il Riformista dedica la prima pagina al campo largo con titolo "Il campo è mio e lo gestisco io". Conte, sempre più gelido con Schlein, è tentato dalla rottura. Se nei sondaggi il 42% fosse impossibile per il campo largo i 5 Stelle sarebbero pronti a correre in solitaria alle elezioni. Poi un commento sulla legge elettorale: "Lo Stabilicum è una riforma di sistema. Ora la partita è davvero aperta".
- Edizione del weekend de Il Foglio, che affronta come sempre tanti temi a partire da quelli politici: la campagna elettorale, le manifestazioni d'autunno e il Campo Largo. Poi il caso Ranucci, un'intervista al giornalista Evan Gershkovich, il Nobel per la Pace a Pillay e l'esecuzione in live streaming di Hasan.
- Apertura con titolo "Gasolio, accordo Trump-Putin. 'Adesso i prezzi scenderanno'". Poi spazio al Nobel per la Pace a Navi Pillay e alla legge elettorale. E ancora "Effetto riforma, Meloni non esclude l'election day" e "Crans Montana, gli ospedali elvetici presentano il conto. Risale la tensione". Infine il maltempo al Sud, il furto alle cantine Antinori di Cortona e l'assegno negato a Wanda Nara.
- Il Manifesto titola la sua apertura con "Nobel alla sbarra" e completa la prima pagina con "Usa, plotone d'esecuzione in diretta" e "L'Ice spara a new York, un ferito". Poi spazio a Campo Largo e Manovra.