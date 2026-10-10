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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. Fra i principali il Premio Noble per la Pace a Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza, e l’accordo fra Trump e Putin sul petrolio. Spazio anche alla fucilazione in diretta streaming del condannato per la strage di Fort Hood e, passando alla politica interna, alla nuova legge elettorale che è stata firmata da Mattarella. Poi il no al reintegro di Ranucci a "Report" e il ritorno della Serie A dopo la maxi sosta

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