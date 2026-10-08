Maltempo sull'Italia, allerta in 12 regioni: danni in Toscana. FOTO
Situazione critica in particolare nel Centro Italia, con la Toscana tra le regioni più colpite da grandine e forti raffiche di vento. Chiusi anche parchi e cimiteri, sospesi i mercati. Camper ribaltato da una tromba d'aria presso l'area di servizio San Casciano Ovest. A Roma oltre 120 interventi dei Vigili del fuoco. Nubifragi anche nel Napoletano
- Il maltempo, caratterizzato da piogge intense e forti raffiche di vento, ha colpito duramente il Centro Italia nelle ultime ore. A Roma, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha effettuato circa 120 interventi nella sola notte tra le 20 di ieri e le 8 di questa mattina
- Le richieste di soccorso nella Capitale hanno riguardato soprattutto la caduta di alberi, rami e pali telefonici, oltre a numerose infiltrazioni d'acqua nelle case. Durante la notte, un albero è crollato su un'auto, ma fortunatamente non si sono registrati feriti
- La Toscana è in allerta arancione fino alle ore 17 per forti temporali e rischio idrogeologico. Gli esperti segnalano fenomeni intensi e persistenti con grandinate e colpi di vento, che hanno spinto molti Comuni a chiudere parchi e cimiteri
- Le scuole sono rimaste chiuse in diverse città toscane, tra cui Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto e vari comuni della Lunigiana e della Maremma. A Firenze sono stati sospesi i mercati e una fermata del tram, a Lucca sono state chiuse le Mura e a Viareggio il viale dei Tigli
- Il forte vento ha causato anche un grave incidente sul raccordo Siena-Firenze, presso l'area di servizio San Casciano Ovest, dove un camper si è ribaltato per una tromba d'aria. I Vigili del fuoco hanno estratto una coppia dal mezzo per affidarla ai sanitari, mentre la tettoia del distributore ha subito danni
- La notte di piogge intense ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone di Carrara, in particolare nelle frazioni di Marina di Carrara e Avenza. Tra gli interventi più delicati quello effettuato in via Villafranca, dove quattro famiglie residenti in un edificio di edilizia residenziale pubblica sono state evacuate a causa di infiltrazioni e criticità riscontrate nella copertura dello stabile. Undici le persone coinvolte
- La perturbazione ha spinto la Protezione civile a diramare un'allerta gialla in altre 11 regioni italiane. Le zone coinvolte sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria
- In Campania si sono registrati forti disagi per un violento nubifragio nel Napoletano, con strade sommerse a Casandrino e Giugliano. A Forio d'Ischia il vento ha sradicato alberi e un fulmine ha gravemente danneggiato la cupola della storica chiesa di San Gaetano, costringendone la chiusura