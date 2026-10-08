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Maltempo sull'Italia, allerta in 12 regioni: danni in Toscana. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Situazione critica in particolare nel Centro Italia, con la Toscana tra le regioni più colpite da grandine e forti raffiche di vento. Chiusi anche parchi e cimiteri, sospesi i mercati. Camper ribaltato da una tromba d'aria presso l'area di servizio San Casciano Ovest. A Roma oltre 120 interventi dei Vigili del fuoco. Nubifragi anche nel Napoletano

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