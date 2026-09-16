Il gioielliere, come ha detto al termine dell'udienza sull'istanza di differimento pena dall'avvocato Stefano Marcolini, "ha fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi, probabilmente, in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa e più mite". Il 72enne di Grinzane Cavour da luglio è detenuto a Bollate, dopo la condanna a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021

Tribunale della Sorveglianza di Milano, è il gioielliere Mario Roggero , secondo quanto riferito al termine dell'udienza per discutere l'istanza di differimento pena dall'avvocato Stefano Marcolini. "Il Tribunale si è riservato di decidere sull'istanza - ha spiegato il legale -. Nella dichiarazione spontanea, Mario ha fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi, probabilmente, in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa, diversa e più mite". Il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo) da luglio è detenuto a Bollate, dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021.

"In questi due mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta". A dirlo, ai giudici del

Legale Roggero: "Parlare di pentimento è inappropriato"

Alla domanda se si possa parlare di una sorta di pentimento da parte di Roggero, il suo avvocato ha precisato: "Il sostantivo 'pentimento' non è stato utilizzato in udienza. Parlerei più appunto di questo percorso di revisione critica della propria condotta che comunque porta lì. Parlare di pentimento mi pare in questo momento inappropriato".

Le istanze per il differimento della pena

Un'altra istanza per il differimento della pena era stata presentata a Torino e rigettata due giorni fa, sempre avanzata dalla difesa di Roggero in attesa della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia sul caso. Ad ogni modo, si sa già che Roggero, attraverso il suo avvocato, impugnerà il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino e il difensore ha spiegato che presenterà ricorso per Cassazione.

La discussione tra le parti

Oggi, invece, durante la discussione le parti si sono soffermate sui problemi tecnici legati proprio alla domanda di differimento della pena. Il collegio "era ben consapevole di tutto quello che è successo davanti alla Sorveglianza di Torino e anche della recente decisione torinese. Ci siamo posti il problema se quindi Milano possa entrare nel merito oppure no", ha detto il legale di Roggero. La sostituta procuratrice generale, Emma Gambardella, poichè c'è già una pronuncia, ha chiesto che l'istanza venga dichiarata inammissibile. L'avvocato Marcolini, invece, ha insistito per una decisione nel merito. Il Tribunale, si è riservato di depositare la decisione nei prossimi giorni. Il difensore ha poi aggiunto di aver trovato il gioielliere "dimagrito" ma sempre "battagliero". "L'animo è ancora quello di una persona che crede che la giustizia possa dargli qualcosa - ha proseguito - Questo qualcosa, in questo caso, è l'oggetto della domanda che abbiamo rivolto al Tribunale di Sorveglianza".