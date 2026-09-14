Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per l'uccisione e il ferimento di tre rapinatori fuori dal suo negozio nel 2021. I suoi legali avevano chiesto il differimento della pena in attesa della decisione del presidente della Repubblica in merito alla grazia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

No del Tribunale di sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La richiesta, però, è stata respinta.

Confermato il parere negativo dell’Ufficio di sorveglianza Già il 22 luglio l’Ufficio di sorveglianza di Torino aveva respinto l'istanza di differimento della pena per l’uomo che, dal giorno della sentenza, è detenuto nel carcere di Bollate. Per la magistrata di sorveglianza, Elena Massucco, non erano state ravvisate né erano state indicate dagli avvocati di Roggero “le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede", al differimento della pena. Gli atti erano quindi passati all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino che oggi si sono espressi negativamente confermando la decisione di fine luglio. Leggi anche Mario Roggero in carcere cena con Bossetti: menù a base di pizza