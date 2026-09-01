Rientro a scuola, i consigli dei pediatri per la ripresa della routine

Introduzione

Ripristinare gli orari del sonno, limitare smartphone e videogiochi negli orari serali, fare colazione al mattino e riprendere con l’attività fisica. Poi ancora visite mediche e, ove necessario, vaccinazioni. Settembre è iniziato e il suono della campanella si avvicina. Per migliaia di bambini e ragazzi è il momento di mettere da parte i mesi di vacanze appena trascorsi e rientrare nella routine quotidiana fatta di sveglie presto, lezioni e sport. Certo, abituarsi di nuovo a stare seduti ai banchi e studiare non è immediato: per questo sarebbe meglio iniziare fin da ora, qualche giorno prima dell’inizio della scuola, per rientrare un po’ alla volta nei ritmi del periodo scolastico. Ecco quindi una serie di consigli pratici del prof. Alberto Villani, responsabile di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per tutti i genitori.