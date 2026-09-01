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Riapre a Ginostra la scuola più piccola d'Europa: ha una sola alunna

Cronaca
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A battersi per la riapertura della scuola sono stati i genitori della piccola Aisha, bimba di 6 anni che da sola siederà sul banco scolastico dal 10 settembre. La richiesta è stata accolta e a fare da scuola sarà un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri concesso in comodato d'uso gratuito grazie a un accordo tra Comune di Lipari e l'Arcidiocesi

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Dopo più di 20 anni, una campanella scolastica torna a suonare a Ginostra. Una sola alunna, un’aula in un edificio della parrocchia e una maestra che si occuperà dell'insegnamento di tutte le materie. La nuova scuola nella frazione dell’isola di Stromboli, nelle Eolie, diventa così la più piccola d’Europa e Aisha, 6 anni compiuti a giugno, sarà l’unica bambina a frequentarla. Ad ospitare le lezioni, che inizieranno il 10 settembre, sarà un immobile della parrocchia di San Vincenzo Ferreri: un edificio recentemente ristrutturato concesso in comodato d'uso gratuito senza limiti di durata, grazie a un accordo tra Comune di Lipari e l'Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.      

La storia di Aisha

La storia della riapertura della scuola elementare nella piccola frazione che conta 40 abitanti è strettamente legata ad Aisha e alla sua famiglia. A chiedere che la figlia potesse frequentare le elementari a Ginostra sono stati i genitori con una domanda ufficiale inviata l'8 gennaio dalla giunta municipale di Lipari all'Ufficio scolastico provinciale di Messina. Raffa Bazine e Monica Abbate, 41enne tunisino lui e 34enne siciliana lei, vivono nel piccolo borgo da molti anni e non vorrebbero essere costretti a lasciarlo. Per la bimba, però, raggiungere ogni giorno Stromboli per frequentare la scuola sarebbe stato impossibile. "Siamo innamorati del nostro paradiso, della natura, del mare, perfino del vulcano che incombe sulle nostre case. E non vogliamo andarcene", raccontò la coppia chiedendo che la figlia potesse frequentare nel loro luogo del cuore la prima elementare. Al borgo si arriva solo via mare e gli orari dell'aliscafo non sono conciliabili con quelli delle lezioni. La proposta è stata accolta: il via libera regionale arrivato il 19 gennaio e ora, a distanza di nove mesi, la scuola è di nuovo realtà.

Aysha, bimba di cinque anni e unica alunna della scuola di Ginostra (Stromboli), insieme alla madre Monica Abbate e al padre Raffa Bazine, in una foto concessa dai genitori. Lipari, 20 gennaio 2026, ANSA/PER GENTILE CONCESSIONE DEI GENITORI MONICA ABBATE E RAFFA BAZINE
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