Introduzione
L’ondata di caldo non lascia, per ora, l’Italia: l’anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie soprattutto al Centro-Sud. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, domenica 30 agosto sono attesi picchi oltre i 34-35°C e localmente fino a 38-40°C in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre, con un rapido break temporalesco atteso al Nord mercoledì 2 settembre.
Quello che devi sapere
Domenica 30 agosto, caldo fino a 40°C
Secondo Gussoni, la presenza dell’anticiclone subtropicale africano sul bacino del Mediterraneo favorirà una giornata caratterizzata dalla stabilità atmosferica. Il sole prevarrà su gran parte dell’Italia. Le temperature massime saranno ancora diffusamente superiori ai 34-35°C, con punte locali fino a 38-40°C in Sicilia, Calabria e Puglia. Al Nord i valori saranno invece più contenuti.
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Temperature sopra le medie climatiche
Il caldo sarà leggermente meno intenso rispetto ai picchi raggiunti nei giorni precedenti, ma resterà comunque anomalo. I valori, secondo le previsioni riportate da Gussoni, saranno circa 5°C superiori alle medie climatiche di riferimento. L’anomalia riguarderà soprattutto le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori.
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Mari, temperature vicine ai 30°C
La lunga fase di caldo ha interessato anche le temperature marine. Nel Mar Tirreno si registrano temperature quasi tropicali, con picchi che sfiorano i 30°C. Il riscaldamento dei mari è dunque un fattore con possibili conseguenze sugli ecosistemi marini e sugli eventi atmosferici della prossima stagione autunnale.
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Lunedì 31 agosto, ancora sole
La situazione resterà stabile anche lunedì. Al Nord è previsto sole su tutti i settori, mentre al Centro e al Sud continueranno a prevalere condizioni soleggiate. Al Sud è previsto un ulteriore lieve calo delle temperature, pur in un contesto ancora caldo.
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Martedì 1 settembre, qualche piovasco sulle Alpi
Martedì l’anticiclone continuerà a garantire tempo prevalentemente stabile. Al Nord potranno verificarsi locali piovaschi sulle Alpi, mentre sul resto delle regioni settentrionali è previsto il sole. Al Centro e al Sud il tempo sarà invece soleggiato su tutti i settori.
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Mercoledì 2 settembre, temporali al Nord
Il primo vero cambio di scenario è atteso mercoledì 2 settembre, quando un rapido fronte temporalesco interesserà il Nord Italia. Le precipitazioni colpiranno inizialmente l’arco alpino e potranno localmente sconfinare verso le pianure settentrionali. Secondo Gussoni, l’energia disponibile, alimentata dai mari molto caldi, dagli elevati tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera e dal caldo già presente, potrebbe favorire fenomeni particolarmente intensi. Il rischio è quello di locali grandinate e colpi di vento.
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Dopo il break torna l’anticiclone
La parentesi temporalesca sarà però rapida. Una volta superato il fronte instabile, secondo la previsione di Gussoni, l’anticiclone tornerà a dominare sul bacino del Mediterraneo. L’avvio di settembre resterà quindi caratterizzato dalla prevalenza del sole e da temperature superiori alla media climatica.
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