Il primo vero cambio di scenario è atteso mercoledì 2 settembre, quando un rapido fronte temporalesco interesserà il Nord Italia. Le precipitazioni colpiranno inizialmente l’arco alpino e potranno localmente sconfinare verso le pianure settentrionali. Secondo Gussoni, l’energia disponibile, alimentata dai mari molto caldi, dagli elevati tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera e dal caldo già presente, potrebbe favorire fenomeni particolarmente intensi. Il rischio è quello di locali grandinate e colpi di vento.

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