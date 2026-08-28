Monopattini elettrici e bici, nuove regole per lo sharing a Roma

Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta capitolina è stato approvato anche considerando che le regole finora in vigore risalgono al 2022 per i monopattini e al 2023 per le biciclette e sono comunque in scadenza rispettivamente il 31 agosto e il 31 ottobre di quest’anno

Nuove linee guide a Roma per quanto riguarda monopattini e biciclette a pedalata assistita in sharing. Sono state approvate, proprio di recente, dalla Giunta Capitolina in quello che, si legge in un comunicato ufficiale, rappresenta "l’atto che apre la strada al nuovo avviso pubblico per la selezione degli operatori: fino a tre titoli per il servizio con monopattini e fino a tre per il servizio con biciclette, con autorizzazioni della durata di tre anni, prorogabili tra i quattro mesi e un anno". La decisione è arrivata anche considerando che le regole finora in vigore risalgono al 2022 per i monopattini e al 2023 per le biciclette e sono comunque in scadenza rispettivamente il 31 agosto e il 31 ottobre di quest’anno.

Le specifiche per i monopattini

Il nuovo regolamento comunque segue, da vicino, quello che è il nuovo quadro nazionale. Infatti, la legge 177 del 2024 ha introdotto per i monopattini l’obbligo del casco per tutti i conducenti a prescindere dall’età, la targa e il contrassegno identificativo, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, il divieto di sosta sui marciapiedi fuori dagli stalli individuati dai Comuni. In questo senso, comunica il Comune di Roma, "le nuove Linee guida recepiscono quegli obblighi e vi aggiungono ciò che spetta decidere alla città", ovvero "dove i mezzi possono stare, quanti possono essere, a quale distanza uno dall’altro, in quanto tempo vanno rimossi quando sono d’intralcio e che cosa accade all’operatore che non rispetta le regole".

Cosa cambia in concreto

Di fatto, viene spiegato, le linee guida approvate mantengono fermo "l’impianto che ha funzionato, ovvero pochi operatori, mezzi distribuiti su tutta la città, funzione di ultimo miglio", ma si aggiungono delle specifiche. In particolare, queste riguardano "l’integrazione tariffaria con il trasporto pubblico, tetti espliciti nelle aree centrali, densità minime garantite nei quartieri, un monitoraggio automatico e un sistema sanzionatorio che arriva fino alla revoca". Tra quello che c'è da sapere, indica ancora la Giunta Capitolina, c'è che monopattini e biciclette potranno essere lasciati soltanto in stalli individuati, mentre in alcune strade l’accesso sarà interdetto. In altre, invece, la velocità dovrà scendere sotto i sei chilometri orari, come già previsto dalla legge nelle aree pedonali. Inoltre sono previsti inoltre parcheggi dedicati obbligatori e postazioni in cui reperire il casco.

La normativa nazionale

Per quanto concerne i mezzi in sharing, "tutti i dispositivi dovranno essere conformi alla normativa nazionale, con targa, contrassegno e copertura assicurativa". E sono anche previste dotazioni in grado di impedire l’avvio del mezzo quando i sensori rilevano due persone a bordo. Sarà inoltre verificata l’intera catena di fornitura, "perché il rispetto delle norme — a partire da quelle antincendio sulla ricarica delle batterie — vincoli non soltanto gli operatori aggiudicatari ma anche i loro appaltatori, restando la responsabilità in capo agli operatori autorizzati"