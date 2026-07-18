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Cronaca

Monopattini, l’assicurazione è cara e non si trova

Simone Spina

Simone Spina
©Getty

È scattato l’obbligo di polizza ma pochissime compagnie sono pronte. Chi le trova rischia di spendere più del prezzo pagato per comprare uno di questi veicoli elettrici. Moltissimi, poi, non hanno ancora la targa, necessaria per assicurarsi. Protestano le società di noleggio. La sfida per ridurre gli incidenti resta aperta

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