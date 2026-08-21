Rientro dalle vacanze, weekend da bollino rosso per il controesodo: previsioni trafficoCronaca
Introduzione
Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dal grande rientro. Ecco cosa c’è da sapere sul traffico che interesserà le nostre strade nelle prossime ore
Quello che devi sapere
Le previsioni sul traffico
Secondo le previsioni di Viabilità Italia, inizia il primo grande rientro dalle vacanze estive e i volumi di traffico sulle strade sono previsti in aumento già dal pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto, con picchi tra domenica e lunedì. Traffico in forte aumento soprattutto dalle località turistiche verso i principali centri urbani del Paese. Tra fine agosto e inizio settembre, comunque, non sono previsti bollini neri, che indicano “condizioni di traffico critico”.
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I bollini secondo Viabilità Italia
In particolare, secondo Viabilità Italia il numero di veicoli in circolazione tenderà ad aumentare già da oggi: sia nel pomeriggio di venerdì 21 agosto sia nella mattinata di sabato 22 è previsto bollino rosso, che vuol dire “traffico intenso con possibili criticità”.
Il traffico è atteso invece in diminuzione tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica: entrambe le fasce sono caratterizzate dal bollino giallo, che vuol dire “traffico intenso”.
Il bollino torna a essere rosso, quindi con l’indicazione di “traffico intenso con possibili criticità”, nel pomeriggio di domenica 23 agosto e durante la mattina di lunedì 24.
Infine, nel pomeriggio di lunedì 24 agosto il bollino torna a essere giallo (“traffico intenso”).
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Il divieto per i camion
Da segnalare il divieto di circolazione disposto per i veicoli di portata superiore alle 7,5 tonnellate sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22.
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Le stime di Anas
Anche Anas ha sottolineato come questo sia il primo fine settimana caratterizzato dal grande rientro dalle vacanze estive. Ma ha ricordato come, per alcuni, le ferie stiano invece per iniziare: proseguano, infatti, anche le ultime partenze verso le località di villeggiatura. Tra oggi e domenica, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo Fs sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Attenzione alle condizioni meteo, con il maltempo che sta interessando diverse zone d'Italia.
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I cantieri e i presidi
Per agevolare la circolazione e ridurre l'impatto del traffico, Anas ha fatto sapere di aver rafforzato i presidi operativi su tutto il territorio nazionale e di aver ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre, ha spiegato la società, risultano chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 attualmente attivi. Inoltre, ha dichiarato di aver mobilitato “circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, affiancati dagli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, con l'obiettivo di garantire il monitoraggio costante della rete e l'assistenza agli utenti”.
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Traffico intenso: dove?
Secondo l’Anas, il traffico intenso dovrebbe riguardare i principali itinerari turistici:
- la A2 'Autostrada del Mediterraneo' che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
- le statali 106 'Jonica' e 18 'Tirrena Inferiore' in Calabria;
- le autostrade A19 'Palermo-Catania' e A29 'Palermo-Mazara del Vallo' in Sicilia;
- la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;
- la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 'Via Appia' assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;
- l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia;
- le direttrici SS1 'Via Aurelia' (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 'Adriatica' (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).
Ancora, al Nord:
- i Raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia dai valichi di confine, la SS36 'del Lago di Como e dello Spluga' in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 'della Valle D’Aosta' e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 'di Alemagna' in Veneto.
L’invito di Anas a prestare “maggiore attenzione alla sicurezza”
"Per milioni di italiani è arrivato il momento di rientrare a casa e riprendere il ritmo della quotidianità, del lavoro e degli impegni di ogni giorno", ha detto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. "Queste giornate – ha aggiunto - sono caratterizzate da un intenso movimento di veicoli: accanto ai grandi flussi di rientro sulle principali arterie, si registrano numerosi spostamenti anche sulle strade locali e, in particolare, sulle strade statali in prossimità dei centri abitati, dove l’aumento del traffico può rendere la circolazione più complessa e imprevedibile”. E ancora: “È proprio in questa fase che dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione alla sicurezza sulle nostre strade. Il desiderio di arrivare rapidamente a destinazione, la stanchezza accumulata durante il viaggio o, semplicemente, la malinconia per la fine delle vacanze non devono mai tradursi in comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La prudenza alla guida non è un dettaglio, ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi”.
“Massima prudenza”
L’ad ha quindi invitato gli automobilisti alla “massima prudenza” durante gli spostamenti e ha richiamato l'attenzione sul rispetto dei limiti di velocità, sulla pianificazione del viaggio e sull'importanza di evitare distrazioni alla guida. Un appello particolare, poi, è stato lanciato per non utilizzare il cellulare mentre si conduce un veicolo. "Ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili", ha ricordato Gemme, ribadendo l’invito ad adottare comportamenti responsabili lungo tutto il percorso. “Rivolgo a tutte e a tutti un invito semplice, ma fondamentale: mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti e rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. E c’è un’attenzione che voglio ribadire con particolare forza: mai utilizzare il cellulare mentre si è al volante. Una notifica, una telefonata, un messaggio possono aspettare. Alla guida, invece, ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili. Concludo con un appello alla responsabilità: facciamo in modo che il viaggio di rientro sia davvero l’ultimo tratto delle nostre vacanze e non l’inizio di una tragedia. Nulla è più importante della vita. La nostra e quella di chi condivide con noi la strada", ha concluso.
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