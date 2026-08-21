L’ad ha quindi invitato gli automobilisti alla “massima prudenza” durante gli spostamenti e ha richiamato l'attenzione sul rispetto dei limiti di velocità, sulla pianificazione del viaggio e sull'importanza di evitare distrazioni alla guida. Un appello particolare, poi, è stato lanciato per non utilizzare il cellulare mentre si conduce un veicolo. "Ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili", ha ricordato Gemme, ribadendo l’invito ad adottare comportamenti responsabili lungo tutto il percorso. “Rivolgo a tutte e a tutti un invito semplice, ma fondamentale: mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti e rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. E c’è un’attenzione che voglio ribadire con particolare forza: mai utilizzare il cellulare mentre si è al volante. Una notifica, una telefonata, un messaggio possono aspettare. Alla guida, invece, ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili. Concludo con un appello alla responsabilità: facciamo in modo che il viaggio di rientro sia davvero l’ultimo tratto delle nostre vacanze e non l’inizio di una tragedia. Nulla è più importante della vita. La nostra e quella di chi condivide con noi la strada", ha concluso.

Per approfondire: Traffico su strade e autostrade ad agosto 2026, giorni da bollino nero e consigli