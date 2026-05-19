Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, mentre nel 2025 si contano almeno 82 suicidi in cella. È quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione, che chiede ora al governo un "cambio radicale di approccio" ascolta articolo

Il XXII rapporto di Antigone, dal titolo 'Tutto chiuso', sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, ha messo in luce un leggero calo del numero di reati, ma un tasso di recidiva ancora preoccupante. L'associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale” denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento nel sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati su sovraffollamento e suicidi, per questo, Antigone chiede un "piano Marshall per le carceri".

Calano gli ingressi in carcere, ma la recidiva resta un problema strutturale Secondo quanto emerge dal rapporto il numero di reati in Italia resta sostanzialmente stabile e nei primi mesi del 2025 risulta addirittura in calo dell'8%. Calano anche gli ingressi in carcere e continua a diminuire il ricorso alla custodia cautelare, che oggi riguarda il 24,1% delle persone detenute. A crescere sono invece le pene più lunghe e gli effetti delle politiche punitive adottate dal governo, che dall'inizio della legislatura ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena. Ma soprattutto il sistema continua a fallire sul terreno decisivo: evitare che chi esce dal carcere torni a delinquere. Oggi solo il 40,8% delle persone detenute è alla prima carcerazione. Il 45,9% è già stato in carcere da una a quattro volte. Il 10,6% da cinque a nove volte. Il 2,7% addirittura più di dieci volte. Vedi anche Carceri Ue, detenuti in aumento. In Italia cresce il sovraffollamento

L'Associazione denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento Secondo Antigone, un tasso di recidiva così alto si spiega con i dati sulle attività che sarebbero fondamentali per i percorsi di reinserimento, investimenti largamente insufficienti: "Solo il 29,3% delle persone detenute lavora; l'85,6% di queste lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, spesso in mansioni poco spendibili fuori; solo il 4,9% lavora per soggetti esterni; appena il 7,9% frequenta corsi di formazione professionale; solo il 31% frequenta percorsi scolastici; appena il 3% è iscritto all'università". A tutto questo si aggiunge che per la prima volta rallenta, e in alcuni casi arretra, il sistema delle misure alternative alla detenzione. "Dal carcere si esce sempre meno. Si viene murati vivi", sostiene XXII Rapporto Antigone. Il rapporto è stato realizzato attraverso 102 visite di monitoraggio svolte negli istituti penitenziari di tutta Italia dall'Osservatorio. Leggi anche Esprimersi e riscoprire se stessi quando si è adolescenti in carcere

Sempre meno detenuti e detenute accedono alle misure alternative Le prese in carico degli Uepe per l'affidamento in prova ai servizi sociali, la misura alternativa più diffusa, sono state nel 2025 24.627, in calo rispetto alle 26.151 del 2024. Lo stesso accade per la detenzione domiciliare, i cui nuovi casi sono passati da 14.247 nel 2024 a 13.519 nel 2025. Si tratta di un'inversione di tendenza per Antigone particolarmente allarmante: mentre il carcere continua a riempirsi, gli strumenti che potrebbero alleggerire la pressione sugli istituti e favorire percorsi più efficaci di reinserimento vengono utilizzati sempre meno. Eppure, alla fine del 2025, ben 24.348 persone detenute avevano un residuo pena inferiore ai tre anni e avrebbero potuto potenzialmente accedere a una misura alternativa. Tra queste, 7.790 persone avevano addirittura meno di un anno di pena residua da scontare. Potrebbe interessarti Alessio, da Londra al carcere in Sicilia

Dal rapporto emerge un tasso di sovraffollamento pari al 139,1% Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%. Sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono appena 22 in tutta Italia. Nonostante il governo abbia annunciato un Piano carceri, i posti disponibili sono diminuiti di 537 unità dall'avvio del piano. Emerge dal XXII Rapporto di Antigone sulla detenzione. Vedi anche Mattarella: "Suicidi in carcere sono sconfitta dello Stato"

Nel 2025 ci sono stati 254 decessi Oggi oltre il 60% delle persone detenute trascorre quasi tutta la giornata chiusa in cella. Solo il 22,5% si trova in sezioni a sorveglianza dinamica. Negli ultimi mesi circolari del Dap hanno ulteriormente limitato libertà di movimento, attività e aperture verso l'esterno. A sostenerlo è Antigone nel XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. "Nel promuovere queste misure si è fatto spesso riferimento a presunte questioni di sicurezza all'interno degli istituti eppure, proprio a partire da queste misure, è cresciuta la tensione", afferma l'associazione, che pubblica alcuni dati: le aggressioni contro la polizia penitenziaria sono passate da 2.154 a 2.423 (+12,4%); le aggressioni tra persone detenute sono passate da 3.356 nel 2021 a 5.812 nel 2025 (+73%); gli atti turbativi dell'ordine e della sicurezza sono aumentati del 27,6%. È la Polizia penitenziaria che deve chiedere un ritorno al carcere aperto, sostiene Antigone. Nel 2025 almeno 82 persone si sono tolte la vita in carcere. Dall'inizio del 2026 i suicidi sono già 24. In meno di un anno e mezzo sono morte suicide 106 persone detenute. Nel solo 2025 ci sono stati anche 254 decessi complessivi, il dato più alto registrato da decenni. Gli atti di autolesionismo restano oltre quota 2.000 ogni 10.000 detenuti: significa che mediamente un detenuto su cinque compie gesti autolesivi. Leggi anche Repubblica Dominicana, morto in cella italiano in attesa estradizione