Alessio, da Londra al carcere in Sicilia
Alessio conosce il carcere, per la prima volta, mentre si trova all’estero. Originario di Castroreale in provincia di Messina, è laureato in progettazione e gestione di sistemi turistici e lavora come receptionist in un hotel di Londra. La giustizia italiana lo cerca, ritenendolo coinvolto in un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Viene spiccato un mandato di arresto internazionale che lo porterà a passare un mese in carcere nella capitale del Regno Unito
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