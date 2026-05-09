Repubblica dominicana, Efe: “Italiano in attesa di estradizione morto in carcere”Mondo
Loris Di Castri, 53 anni, è morto nel carcere di Najayo-Hombres dove era detenuto in attesa di estradizione in Italia per presunto traffico di droga. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dall'agenzia spagnola Efe. L’uomo è stato trovato senza vita nel suo letto da un compagno di cella. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso
Un italiano ricercato nel nostro Paese per presunto traffico di droga è morto ieri nel carcere di Najayo-Hombres, nella Repubblica Dominicana, dove si trovava detenuto da oltre un mese in attesa di estradizione. La notizia è stata riferita da fonti ufficiali citate dall’agenzia spagnola Efe. Si tratta di Loris Di Castri, 53 anni, detenuto nel carcere della città di San Cristóbal.
Trovato senza vita nella cella, disposta l’autopsia
L’uomo è stato trovato nel suo letto, senza vita, da un compagno di cella. Il suo corpo è stato trasferito all'Istituto Nazionale di Scienze Forensi (Inacif) per un'autopsia volta a determinare le cause della morte.
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