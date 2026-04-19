Esprimersi e riscoprire se stessi quando si è adolescenti in carcere

Laboratori artistici e creativi per insegnare ai ragazzi che si trovano tra le mura di una cella a vivere esperienze che vanno oltre il loro reato: questo fa Chance, il progetto di Terre des Hommes che entra negli IPM. I minori detenuti “si sentono ascoltati, quindi inclusi. Questa cosa matura in loro la capacità, la possibilità e il riconoscimento di essere degli individui in grado di comunicare, di dialogare, di fare”, spiega a Sky TG24 Insider il responsabile del progetto, Luca Pasetti
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