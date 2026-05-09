L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Svolta nel caso di Garlasco: per la Procura di Pavia Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. Tra gli atti delle intercettazioni lo stesso Sempio che parla della vittima, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata brevissima, nei giorni precedenti il delitto, per tentare un approccio con la ragazza.

Hantavirus. Proseguono le indagini sul caso della coppia che per prima ha mostrato i sintomi da hantavirus a bordo della nave Mv Hondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.

Caso Epstein. Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio.

Emergenza ambiente. Il Wwf, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network, ha annunciato che nella giornata del 3 maggio è scattato per l'Italia e per l'ambiente "l'Overshoot Day" del nostro Paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025.

Lo spettacolo. Si è conclusa una nuova rassegna dei David di Donatello, incoronando come miglior film “Le città di pianura”. Miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia mia, Miglior attore protagonista Sergio Romano per Le città di pianura, mentre Matilda De Angelis trionfa come miglior attrice non protagonista per Fuori e Lino Musella vince per Nonostante. Standing ovation per Vittorio Storaro, David Speciale a Ornella Muti e David alla Carriera a Gianni Amelio.

Lo sport. Il calcio ha pianto la morte di una grande bandiera. Evaristo Beccalossi si è spento a Brescia all’età di 69 anni. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.

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