Usa, giudice pubblica il biglietto di Epstein prima del suicidio

Il presunto biglietto scritto dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni è stato reso pubblico da un giudice federale di White Plains, New York, nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota

Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota firmata dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni.