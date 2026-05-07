Usa, giudice pubblica il biglietto di Epstein prima del suicidio

Il presunto biglietto scritto dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni è stato reso pubblico da un giudice federale di White Plains, New York, nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota
Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota firmata dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni.
Il biglietto scritto da Epstein
Nella nota, scritta con una grafia disordinata, Epstein scrive: "Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla!!! … È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Che volete che faccia? Che scoppi a piangere?! Nessun divertimento - non ne vale la pena!!". Tartaglione, compagno di cella del finanziere al Metropolitan Correctional Center di New York, ha dichiarato di aver trovato il biglietto dopo un precedente tentativo di suicidio da parte di Epstein, avvenuto nel luglio 2019, poche settimane prima che venisse infine trovato morto nella sua cella.
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Ansa/Sky TG24
Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?
Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio