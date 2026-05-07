Usa, giudice pubblica il biglietto di Epstein prima del suicidio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, giudice pubblica la nota di Epstein prima del suicidio: "Non hanno trovato nulla"

Mondo

Il presunto biglietto scritto dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni è stato reso pubblico da un giudice federale di White Plains, New York, nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota

ascolta articolo

Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. "Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato niente", si legge nella nota firmata dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni. 

Il biglietto scritto da Epstein

Nella nota, scritta con una grafia disordinata, Epstein scrive: "Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla!!! … È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio. Che volete che faccia? Che scoppi a piangere?! Nessun divertimento - non ne vale la pena!!". Tartaglione, compagno di cella del finanziere al Metropolitan Correctional Center di New York, ha dichiarato di aver trovato il biglietto dopo un precedente tentativo di suicidio da parte di Epstein, avvenuto nel luglio 2019, poche settimane prima che venisse infine trovato morto nella sua cella. 

Vedi anche

Modella italiana scomparsa a New York: denunciò abusi di Epstein
FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/6
Mondo

Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, nuovo piano per la pace: attesa oggi risposta di Teheran. LIVE

live Mondo

Secondo i media Usa, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana: 14...

Ucraina, Mosca: evacuare ambasciate straniere a Kiev il 9 maggio. LIVE

live Mondo

La Russia, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere,  ha avvertito che lancerà un...

Hantavirus, la coppia morta viaggiò tra Cile, Uruguay e Argentina

Mondo

Secondo le autorità argentine, l'tinerario dei coniugi olandesi, morti dopo aver contratto...

Usa, giudice pubblica il biglietto di Epstein prima del suicidio

Mondo

Il presunto biglietto scritto dal finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di...

Iran, Trump: ottimi colloqui in ultime 24 ore, accordo molto possibile

Mondo

Il presidente ha anche ribadito che Teheran ha accettato la sua principale richiesta di non...

Mondo: I più letti