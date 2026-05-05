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Elisabetta Ferretto, modella italiana scomparsa a New York: denunciò abusi di Epstein

Mondo

Dal 22 aprile si sono perse le tracce della donna, che ha interrotto all'improvviso i contatti con la famiglia. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo e la segnalazione è stata trasmessa al Ministero degli Esteri. Nel 2019 il suo nome era emerso in alcune inchieste legate al caso Epstein, in cui aveva denunciato molestie

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Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria del Padovano e residente negli Stati Uniti dal 2001, non ha più dato notizie di sé dal 22 aprile scorso. Lo riferisce Il Mattino di Padova. Il suo nome, in passato, era stato accostato allo scandalo Epstein. Ferretto,  nata a Montagnana, vive da oltre vent'anni a New York, dove lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di un cittadino italiano all'estero. La segnalazione è stata poi trasmessa al Ministero degli Affari Esteri.

I precedenti riferimenti al caso Epstein 

Nel 2019 alcune inchieste giornalistiche, tra cui articoli pubblicati dal New York Post, avevano riportato che Ferretto sarebbe stata tra le persone coinvolte, anni prima, nelle vicende legate a Jeffrey Epstein. Avrebbe riferito di essere stata avvicinata dall'imprenditore statunitense tramite ambienti del mondo della moda, denunciando di essere stata molestata ma di avere resistito. All'inizio di aprile era rientrata in Italia, incontrando familiari e amici nel proprio paese di origine e facendo poi rientro negli Stati Uniti. Dal 22 aprile, però, se ne sono perse le tracce.

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